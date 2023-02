No G20, Haddad reafirma agenda de Lula e critica juros altos globais

Em seu primeiro discurso no G20, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, reforçou ponto-chaves da política externa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro afirmou que o país está comprometido em retomar a presença internacional e destacou temas como pobreza, meio-ambiente e juros altos como principais pontos de foco a serem trabalhados pelo grupo das 20 maiores economias do mundo.

Durante a reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, Haddad ressaltou a preocupação do governo brasileiro com o endividamento dos países pobres e com as elevadas taxas de juros praticadas em vários países. Ambos os temas estão na agenda do governo. No caso dos juros altos, aliás, o presidente Lula e aliados mais próximos abriram batalha contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o tema. Assim como Haddad, Campos Neto participa da reunião do G20. Desde a semana passada, o ministro tenta distensionar a relação com o BC. Na quinta-feira, Haddad e Campos Neto almoçaram juntos em Bengaluru, na Índia, onde acontece a cúpula.

“Estamos preocupados com os níveis de endividamento, principalmente entre os países mais pobres. A elevação dos juros em meio à fragilidade da economia mundial agravam o cenário. Devemos continuar o trabalho que está sendo realizado no Marco Comum e outros esforços de coordenação coletiva. Ter mecanismos para uma reestruturação ordenada e oportuna é do interesse de credores e devedores”, afirmou Haddad.

O ministro também defendeu um aprofundamento das discussões sobre reformas em organismos multilaterais de crédito com intuito de canalizar recursos para o combate à pobreza, à fome e as mudanças do clima. “O Brasil defende que os debates considerem as especificidades, em particular as dos países em desenvolvimento e emergentes, que têm diferentes desafios e prioridades econômicas e sociais. O financiamento climático é mais caro e apresenta taxas de risco mais altas para esses países, o que dificulta o alcance das metas de redução de emissões de carbono”.