Depois de meses de negociações, ameaças de recuperação judicial e sucessivas divergências com os credores, a Petrobras deve mesmo abrir o caixa para ajudar a salvar a Braskem. Como o Radar Econômico antecipou, a solução para a crise financeira da petroquímica passa por uma injeção bilionária de recursos da estatal, que deve aportar mais de 1 bilhão de dólares na companhia. O desembolso faz parte de um acordo de reestruturação que pode ser concluído ainda nesta segunda-feira, 23.

O entendimento representa uma mudança importante no cenário das últimas semanas. Petrobras e credores já teriam concordado com a conversão de parte da dívida da Braskem em participação acionária e com a possibilidade de uma nova capitalização no futuro. A proposta que vinha sendo discutida previa, além do aporte de 1 bilhão de dólares, a transformação de aproximadamente 2,9 bilhões de dólares em dívidas em ações. Somadas, as duas operações representariam uma recapitalização inicial de cerca de 4 bilhões de dólares. Desse total, porém, apenas o aporte seria dinheiro novo entrando na companhia.

Para a Petrobras, a operação representa mais do que uma decisão financeira. A estatal terá de comprometer recursos para preservar o valor de sua participação na petroquímica e contribuir para a continuidade das operações da companhia, importante compradora de matérias-primas do grupo. O acordo, contudo, não elimina os riscos. A necessidade de uma nova capitalização no futuro mantém aberta a discussão sobre quanto dinheiro adicional os acionistas poderão ter de colocar na Braskem caso a recuperação operacional fique aquém das expectativas.

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O desfecho ainda depende da conclusão das negociações e das aprovações necessárias. Até que os termos sejam formalizados, o aporte não pode ser tratado como uma obrigação definitiva da Petrobras. Mas o avanço das conversas reforça o cenário antecipado pelo Radar Econômico: depois de tentar limitar sua exposição à crise da Braskem, a estatal deverá assumir um papel decisivo no financiamento da reestruturação.