No dia da indústria, governo e empresários elegem juros como grande vilão

A reindustrialização brasileira é um dos pontos mais falados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando se trata de planos para a economia. Na data em que é comemorado o Dia da Indústria, além de anúncios focando aumentar a produção, como linhas de financiamento e benefícios tributários para tentar baratear o preço dos carros, a alta cúpula do governo engrossou o discurso do presidente e de empresários do setor contra a taxa básica de juros, hoje em 13,75% ao ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lamentou o patamar da Selic, enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin foi enfático ao dizer “que os juros têm que cair”. O presidente Lula foi ainda mais enfático: “Não vou falar da política de juros hoje. Já critiquei muito. Mas é uma excrescência a Selic ser 13,75% nos dias de hoje”, afirmou.

As falas foram dadas em uma solenidade da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. O presidente da entidade, Josué Gomes, também elencou a taxa de juros como o principal entrave para o setor atualmente. “Juros terão que cair rapidamente, até para não deixar envergonhados os membros do Copom. Este patamar é totalmente injustificável”, afirmou em discurso.

Haddad, seguindo sua linha de evitar colidir frontalmente com o Banco Central, criticou os juros ao dizer que “os indicadores macroeconômicos já apresentam estabilidade. A taxa de juros, infelizmente, não”. Porém, o ministro preferiu fazer coro à reforma tributária. “O Congresso está maduro para aprovar algo que dê segurança jurídica para os investidores e para a base fiscal do estado. Hoje, a coisa é monstruosa”, afirmou o ministro. A tributária próxima grande medida a ser atacada pelo Ministério da Economia após a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional. A promessa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, feita nesta quinta-feira, é que a aprovação sai no próximo mês.

