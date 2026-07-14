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Nível de etanol na gasolina sobe de 30% para 32% pelos próximos seis meses

A resolução do colegiado permitirá que o Brasil deixe de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 15h14 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h48
Posto de gasolina - combustível - combustíveis
De acordo com o ministério, a decisão foi aprovada com base em estudos técnicos (Fabio Teixeira/Anadolu via/Getty Images)
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Nível de etanol na gasolina sobe de 30% para 32% pelos próximos seis meses Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério de Minas e Energia informou nesta terça-feira, 14, um aumento temporário de 30% para 32% no teor obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina por 180 dias. Segundo o ministério, a medida visa a reduzir a dependência brasileira de combustíveis fósseis importados.

Conforme o ministério, a resolução do colegiado permitirá que o Brasil deixe de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano e leva em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo e combustíveis, “marcado pela volatilidade no abastecimento global”.

“Nesse contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira”, destacou a pasta em nota.

Conforme a pasta, a decisão foi respaldada por testes técnicos feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que mostraram a viabilidade da mistura em veículos leves e motocicletas, sem comprometer o desempenho ou o consumo, mesmo em motores não flex.

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Enquanto a nova mistura (E32) entra em vigor, o governo prossegue com avaliações para verificar os efeitos de teores ainda mais elevados, como o E35, ou seja, 35% de etanol anidro misturado à gasolina, com foco na “durabilidade dos componentes automotivos e dos efeitos da utilização do combustível em longo prazo”.

Ainda com foco na regulação estratégica do mercado de combustíveis, o CNPE aprovou outra resolução que atualiza as diretrizes sobre o fornecimento de biodiesel destinado a atender à mistura obrigatória ao óleo diesel B.

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Na prática, a medida impõe barreira à importação do produto, embora se aplique exclusivamente à mistura obrigatória ao diesel B. “A comercialização de biodiesel importado permanece permitida para os demais segmentos previstos na regulamentação vigente”, explicou o ministério, em nota.

Pela nova norma, que ainda será publicada, o biodiesel para a mistura ao óleo diesel B deverá ser produzido exclusivamente por unidades autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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De acordo com o ministério, a decisão foi aprovada com base em estudos técnicos que avaliaram os impactos da importação de biodiesel e que indicaram que a capacidade instalada é suficiente para atender à demanda obrigatória, sem risco de desabastecimento.

(Com informações da Agência Brasil)

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