Nike tem lucro acima do esperado, vê forte demanda

22 Mar (Reuters) – A Nike registrou aumento no lucro trimestral, superando as estimativas do mercado, e deve começar a primavera com forte demanda e tendência de melhores margens.

A maior rede varejista de tênis esportivos teve lucro de 560 milhões de dólares, ou 1,20 dólar por ação no terceiro trimestre fiscal, terminado em 29 de fevereiro, ante 523 milhões de dólares, ou 1,08 dólar por ação, no ano passado.

Analistas, em média, esperavam lucro de 1,17 dólar por ação, de acordo com o serviço financeiro Thomson Reuters I/B/E/S.

As margens da empresa, que têm sido pressionadas pelos altos custos de seus produtos, caíram 2 por cento. Mas isso foi melhor do que a queda de 2,6 por cento no segundo trimestre.

A receita da empresa subiu 15 por cento para 5,8 bilhões de dólares.

Sediada em Beaverton, Oregon, a Nike viu encomendas futuras com entrega para março e abril aumentarem 15 por cento, mesmo com a rival Adidas esperando uma desaceleração no crescimento de vendas em 2012.

Encomendas futuras, que indicam demanda, são um medidor dos produtos da Nike a ser analisado com atenção.

(Por Nivedita Bhattacharjee)