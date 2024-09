A drástica desvalorização dos investimentos de Neymar em NFTs

Famosas em 2022, as peças de arte em NFT (token não-fungível) causaram um enorme impacto no setor do mercado digital da época, atraindo diversas celebridades e investidores que compraram e promoveram as produções que só existiam no meio virtual. As NFTs, que há dois anos eram vistas como forte fonte lucrativa, sofreram uma bruta desvalorização em 2024, segundo dados recentes da plataforma CryptoSlam, que monitora o mercado global desses tokens. Ainda em março deste ano, as vendas mensais chegaram a 1,6 bilhão de dólares, mas em agosto despencaram para 374 milhões de dólares, uma queda de 76%.

Um dos casos mais marcantes é o do atleta Neymar Jr., que comprou três NFTs — os famosos macacos coloridos da coleção Bored Ape Yatch Club — por 6,4 milhões de reais. Hoje, as três imagens somadas resultam em torno de 435 mil reais, uma desvalorização de 93%. O token mais caro foi a NFT #5269, em que o jogador pagou 190 Ethereun, uma criptomoeda avaliada atualmente em cerca de 14 mil reais. Em 2022, o investimento correspondia a pouco mais de 3 milhões de reais, enquanto hoje a mesma obra vale 17,9 Ethereum, o equivalente a 248 mil reais, aproximadamente.

A desvalorização também atingiu as outras duas obras adquiridas da coleção. A NFT #6633, adquirida por 2,5 milhões de reais, tem ofertas atuais que chegam no máximo a 159 mil reais. O token #10953, comprado por Neymar por 768 mil reais, agora vale 2,6 Ethereun, que se converte em torno de 34 mil reais. Para o mercado digital, essa retração significa o fim do ciclo especulativo e de interesse por parte de colecionadores dos NFTs. A expectativa de retorno financeiro, que motivou muitos a entrarem no ramo, não se concretizou para a maioria dos investidores.