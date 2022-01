Netflix sinaliza uma possível nova fase de aquisições

O relatório anual da Netflix deu alguns indícios de que a plataforma de streaming pode estar buscando unir forças, provavelmente com algum de seus concorrentes atuais, ou apenas querendo adentrar na esfera dos videogames. O relatório acendeu o alerta sobre essa movimentação por trazer um estudo de “custos e desafios associados a aquisições e investimentos”, segundo reportagem da Reuters.

O aumento da concorrência no segmento, que hoje cota com grandes gigantes e fortes nomes da indústria cinematográfica, podem estar levando a Netflix a pensar em alternativas para recuperar sua força. O resultado do quarto trimestre decepcionou o mercado. Embora a empresa tenha registrado lucro de 607 milhões, alta de 12%, e receita de 7,7 bilhões, alta de 16%, o número de assinantes veio abaixo do esperado. No dia de apresentação dos resultados, na quinta-feira, 20, as ações chegaram a cair 19% na Nasdaq. Em um ano, as ações já acumulam queda de 27,74%.

Atualmente a Netflix possui uma base de 221,84 milhões de assinantes pagos. Segundo a companhia, 2022 será o ano com menor crescimento histórico de base de assinantes. Em comunicado, a Netflix disse que o aumento da concorrência de outras empresas foi um dos motivos da desaceleração, embora tenha dito no passado que empresas como Apple e Disney não afetariam materialmente o crescimento. A plataforma registrou 8,28 milhões de novos assinantes, inferior aos 8,5 milhões registrados no mesmo período do ano passado, ou seja, uma perda de mais de 2 milhões de clientes. Mas espera recuperar seu protagonismo e adicionar 2,5 milhões de novos assinantes, apenas no próximo trimestre.

Recentemente, os executivos da Netflix Reed Hastings e Ted Sarandos, também deram algumas sinalizações ao mercado o interesse da plataforma adentrar no universo dos jogos. A empresa já se envolveu no desenvolvimento de jogos com a criação de um jogo baseado em “Stranger Things” com um desenvolvedor externo, segundo reportagem do The Information, mas desde 2021, quando anunciou que pretendia contratar um executivo de jogos, está dando passos maiores na busca de aumentar seus investimentos no setor.

Desde 2013 – quando o streaming assumiu o formato atual e começou a se popularizar – a Netflix realizou 13 aquisições, desembolsando uma cifra de 110 milhões de dólares. O mercado ainda não sabe ao certo quais serão os próximos passos da gigante do streaming, mas com certeza vai ficar de olho se o item contido no relatório significa unir força com algum concorrente ou diversificar seu portfólio e adentrar no desafiador, porém promissor universo dos games.