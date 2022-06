Netflix será como a TV? Empresa confirma entrada no mercado de anúncios 

Gigante do streaming e de audiência global, a Netflix está avançando nas negociações para entrar no mercado de publicidade. O número 2 da empresa, Ted Sarandos, não só confirmou a informação, como deu mais detalhes. No momento, a busca é por parceiros já firmados neste mercado, além da expectativa de criar o próprio negócio de anúncios. No Festival de Criatividade Cannes Lions, que ocorre durante esta semana, Sarandos falou da busca na construção de uma experiência de publicidade “mais integrada e menos disruptiva”, ao ser comparada com os tradicionais comerciais das emissoras de televisão.

Com exceção da base tecnologia, as principais diferenças do streaming para a televisão estão se estreitando. Inicialmente tendo filmes e séries como carro-chefe, a Netflix investiu em reality-shows, lançou conteúdos nacionais e até comprou licença provisória de novelas de sucesso em território brasileiro, como Chiquititas. Para além do conteúdo, a publicidade também não é algo novo. O merchandising, com anúncios sutis dentro da narrativa de séries e filmes, é observado nos conteúdos de sucesso. Vide à Coca-Cola na estrondosa série Strangers Things.

Em abril, a Neflix já havia indicado as negociações para criar uma versão de sua plataforma, suportada por anúncios. Se seguir o modelo de negócio de pares no setor de streaming musical, como o Spotify, a Netflix pode lançar uma versão paralela e gratuita, porém com anúncios e conteúdos limitados. A empresa articula novos modelos e negócios, sobretudo após relatar, neste ano, a sua primeira perda trimestral de assinantes – em mais de uma década.

Uma versão da Netflix com propaganda seria uma mudança significativa, especialmente quando um dos pilares de diferenciação para a TV tradicional é ausência de comerciais. “Queremos uma entrada bastante fácil no mercado (publicitário). Queremos que nosso produto seja melhor que a TV”, disse o co-CEO, Ted Sarandos.