Netflix ressurge das cinzas e traz alívio para Hollywood

Por Larissa Quintino Atualizado em 19 out 2022, 09h57 - Publicado em 19 out 2022, 09h34

A Netflix Inc. voltou a crescer depois de pesados efeitos em seus resultados e isso faz com que não só a empresa, mas o setor de entretenimento respire um pouco mais aliviado. A líder de streaming adicionou 2,41 milhões de clientes no terceiro trimestre, superando as previsões internas e as expectativas dos investidores americanos.

Em carta enviada a acionistas, a empresa reporta crescimento de assinantes em todas as regiões do mundo e que espera um aumento de mais 4,5 milhões no próximo trimestre. Embora o crescimento não seja tão rápido quando há alguns anos, quando o streaming explodiu e mudou a lógica da produção em Hollywood, a retomada anima após dois trimestres que somaram perdas de 1,2 milhão de assinantes. As ações da Netflix subiram cerca de 13% antes da abertura das bolsas de Nova York na quarta-feira, 19. As ações caíram 60% este ano até o fechamento de terça-feira.Outras empresas de streaming, como Roku Inc. e Walt Disney Co. , também subiram.

Uma forte lista de novos programas atraiu milhões de novos espectadores no terceiro trimestre. O período começou com novos episódios de Stranger Things , uma das séries de TV mais populares do mundo e original da empresa. Na lista dos sucessos também estão a série coreana Uma Advogada Extraordinária e o drama criminal Dahmer: Um Canibal Americano.

A receita do trimestre cresceu 5,9%, para 7,93 bilhões de dólares, superando as projeções dos analistas. O lucro de 3,10 dólares por ação também superou as estimativas, e o número de clientes pagantes aumentou para 223,1 milhões. “Se há uma narrativa unificadora para a Netflix no 3T22, é que o pior aparece por trás disso”, diz a Wells Fargo em nota aos clientes.

Apesar da retomada, o desafio da Netflix ainda é grande, já que os custos subiram com a valorização do dólar. Embora a Netflix tenha dito que pode ajustar os gastos e preços de conteúdo de acordo, sua previsão para vendas e lucro no quarto trimestre ficou aquém das estimativas de Wall Street. A empresa estima vendas de 7,78 bilhões de reais neste trimestre, abaixo dos 7,98 bilhões de reais previstos por analistas. Espera-se que os ganhos cheguem a 36 centavos por ação, uma fração do 1,20 dólar estimado em Wall Street.

Os planos para crescer A administração planeja aumentar as vendas introduzindo uma versão do serviço de streaming com suporte para publicidade em novembro e cobrando pelo compartilhamento de senhas no próximo ano. Os clientes dispostos a assistir à Netflix com cinco minutos de publicidade por hora podem pagar 18,90 reais no Brasil (7 dólares nos EUA), menos da metade do custo do plano mais popular.