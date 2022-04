Netflix repete feito do Facebook e perde investidores

A Netflix inovou a forma de consumir conteúdo e chacoalhou o mercado cinematográfico, mas também criou um problema ao instigar gigantes da indústria a seguirem o mesmo caminho para sobreviver à guerra dos streamings. A plataforma agora está vendo sua base de usuários encolher, perdendo pela primeira vez em mais de dez anos o número de assinantes.

O streaming perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre do ano, levando as suas ações a despencarem em mais de 35% e acarretando em uma perda de 50 bilhões de dólares em valor de mercado. Situação semelhante aconteceu com a Meta em fevereiro, quando a empresa de Mark Zuckerberg, que reúne as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, registrou queda no número de usuários, gerando uma derrocada em suas ações e valor de mercado.

A Netflix apontou vários ventos contrários para essa perda, como o aumento da concorrência e o fim das restrições da pandemia de Covid-19. Durante os lockdowns, os serviços de vídeo foram beneficiados com o aumento da procura por entretenimento digital. Segundo a Netflix, a guerra do Leste Europeu também teve um impacto significativo no resultado. A Netflix encerrou temporariamente suas atividades na Rússia, contribuindo com a perda de usuários.

O resultado decepcionou o mercado, mas as sinalizações da empresa de seguir com as perdas no próximo trimestre frustam ainda mais e já afugenta importantes investidores. A gestora Pershing Square, do bilionário Bill Ackman, zerou sua participação na companhia. A gestora possuía 3,1 milhões de ações da Netflix. Em carta para os investidores, Ackman diz que decidiu vender as ações e ter uma grande perda no processo, em vez de ficar com uma empresa onde perdeu a confiança para prever seu futuro. A Pershing Square perdeu cerca de 435 de dólares com a queda das ações da Netflix na quarta-feira, 20. “O que frustra mais uma vez os investidores é o guidance dado pela empresa para o segundo trimestre. A Netflix espera uma perda de 2 milhões de assinantes no próximo trimestre, visto que continuará a aumentar os preços em alguns mercados. O mercado estimava uma adição de 1,1 milhão de novos clientes pagantes à base da empresa”, diz Cesar Crivelli, analista da Nord Research. A Netflix possui cerca de 222 milhões, mas desde o quarto trimestre do ano passado vem sinalizando perda na base de usuários. “De fato, a perspectiva de perda de assinantes é um balde de água fria, mas o momento em que vivemos é bastante desafiador, principalmente no que diz respeito à inflação e à renda real dos consumidores”, avalia.