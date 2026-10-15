Netflix reajusta planos acima da inflação no Brasil; saiba os novos preços

A Netflix reajustou os preços dos três planos de assinatura no Brasil. O plano Padrão com anúncios passou de R$ 20,90 para R$ 25,90 por mês.

Já a versão sem publicidade subiu de R$ 44,90 para R$ 51,90. E o Premium, que oferece imagem em 4K e HDR, foi de R$ 59,90 para R$ 71,90.

O maior aumento percentual foi o do plano com anúncios, de 23,9%. O Padrão ficou 15,6% mais caro, e o Premium teve alta de 20%. Os novos preços foram divulgados nesta quinta-feira (15).

Último reajuste foi em 2024

A mudança anterior havia ocorrido em maio de 2024. A Netflix afirmou que atualizou os preços para oferecer “mais valor” aos assinantes e continuar investindo em entretenimento e na experiência dos usuários.

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A central de ajuda da empresa informa que os assinantes recebem um e-mail um mês antes da primeira cobrança com o novo preço.

Cortes e disputa por audiência

O reajuste foi anunciado um dia depois de a Netflix comunicar que pretende demitir cerca de 1000 funcionários, aproximadamente 6% de sua força de trabalho.

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Os cortes devem atingir principalmente as áreas de produto, tecnologia, recursos humanos e jurídico. A empresa tinha cerca de 16 000 funcionários em tempo integral no fim de 2025.

Os copresidentes-executivos Ted Sarandos e Greg Peters disseram, em mensagem à equipe, que a empresa continua forte e mantém as projeções para o ano. A companhia não vinculou publicamente as demissões ao reajuste das assinaturas.

A Netflix teve receita de US$ 12,56 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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O lucro avançou 9%, para US$ 3,4 bilhões. Ainda assim, a projeção de crescimento da receita para o trimestre seguinte ficou abaixo da expectativa de analistas. A empresa prevê divulgar os resultados do terceiro trimestre em 20 de outubro.

Empresa busca outras receitas

Além das assinaturas, a Netflix investe em publicidade, transmissões ao vivo e jogos. A empresa espera faturar cerca de US$ 3 bilhões com anúncios em 2026, segundo informações divulgadas no balanço do segundo trimestre.

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O plano com publicidade é uma das opções de entrada da plataforma e, mesmo após o reajuste, continua mais barato que os pacotes sem anúncios.

A concorrência também se transforma com a consolidação do setor.

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A Paramount Skydance concluiu neste mês a aquisição da Warner Bros. Discovery, reunindo estúdios e serviços como HBO Max e Paramount+. A Netflix havia disputado ativos de estúdio e streaming da Warner, mas deixou a negociação