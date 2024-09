Netflix deixará de funcionar em dispositivos como iPhones e iPads antigos; veja quais

Nesta quinta-feira, 12, a plataforma Netflix anunciou que irá descontinuar o suporte do seu aplicativo para os aparelhos da Apple que operam com os sistemas iOS 16 e iPadOS 16. Com isso, os dispositivos iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, iPad Pro 1ª geração e iPad 5ª geração não terão mais compatibilidade com o streaming. A empresa não deu explicações concretas sobre o motivo da medida e nem a data oficial em que a atualização será lançada, mas afirmou que será nos próximos dias.

Na prática, os usuários desses smartphones e tablets não poderão mais atualizar o aplicativo da Netflix, perdendo o acesso a novos recursos, funcionalidades e correções de segurança. A única alternativa possível para esse grupo é, além de adquirirem aparelhos com sistemas operacionais mais recentes, acessar o streaming via navegador. Porém, dessa forma não é possível fazer o download de conteúdos para assistir offline.

Segundo especialistas da área de tecnologia, a decisão da Netflix é uma prática comum entre grandes empresas como a Apple, que frequentemente encerra o suporte de diversas funcionalidades para versões antigas de seus sistemas operacionais. A nova medida surgiu em decorrência ao lançamento do novo iOS 18, que estará disponível para download a partir da próxima segunda-feira, 16.