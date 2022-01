‘Netflix da pirataria’, aplicativo Popcorn Time é encerrado

Fundado em 2014, em uma época em que os serviços de streaming começaram a se popularizar, o aplicativo de filmes e séries Popcorn Time fez bastante sucesso e deu bastante dor de cabeça aos concorrentes. O aplicativo simplificou o processo de assistir filmes pirateados ao unir todo o conteúdo em um único espaço, igual ao Netflix e outros streamings, mas de forma gratuita e ilegal. Mas o seu reinado durou pouco, o serviço foi encerrado nesta quinta-feira, 06, em um comunicado enviado por e-mail, de acordo com a Bloomberg.

Segundo a Bloomberg, a Netflix demonstrava preocupação com o aplicativo em um relatório enviado aos investidores em 2015, considerando a pirataria um de seus maiores concorrentes. O aplicativo também gerava furor nos estúdios de Hollywood pelo compartilhamento de cópias ilegais.

Em seu site, o aplicativo traz um gráfico de “tempo de interesse” pela plataforma nos últimos sete anos. O aplicativo desfrutou de alta popularidade em 2014 e 2015, mas começou a ter queda de interesse e procura a partir de 2017 e, desde então, não conseguiu mais recuperar a sua popularidade.

O aplicativo argentino foi criado pelo designer e hacker Federico Abad, pela sua frustação com a falta de disponibilidade de filmes. Um mês após o lançamento, Abad e os demais criadores abandonaram plataforma e tiraram do ar. Mas por ser um aplicativo de código aberto, outros desenvolvedores deram continuidade e lançaram outras versões do Popcorn. Ainda restam dúvidas se outros grupos devem voltar a colocar o Popcorn no ar novamente, mas se for levar em consideração a falta de interesse, o aplicativo pode ter chegado definitivamente ao fim.