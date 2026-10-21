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Netflix cai após projeção abaixo do esperado e co-CEO admite que empresa pode melhorar

Apesar do avanço do lucro entre julho e setembro, plataforma prevê resultado menor do que esperado por analistas no próximo trimestre

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 16h15
Logo da Netflix
O logotipo da Netflix é visto no telhado de um prédio comercial em Los Angeles, Califórnia, em 16 de abril de 2026 (Michael Yanow/NurPhoto via/Getty Images)
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Netflix cai após projeção abaixo do esperado e co-CEO admite que empresa pode melhorar Priorize VEJA no Google

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 20, um balanço com lucro acima das expectativas no terceiro trimestre, mas apresentou projeções mais fracas para os próximos meses. A reação do mercado foi negativa: as ações da companhia caíram quase 7% no pregão estendido de ontem e recuavam 3,2% na abertura desta quarta-feira, 21, na Nasdaq, cotadas a 64,42 dólares por volta das 10h30, no horário de Brasília.

O co-CEO Ted Sarandos reconheceu que a empresa tem espaço para melhorar e afirmou que a estratégia será reforçar a qualidade do catálogo. “Sei que podemos fazer melhor”, disse em teleconferência com analistas e investidores após a divulgação dos resultados. Segundo ele, a Netflix identificou uma oportunidade de elevar o nível de suas produções.

No terceiro trimestre, o lucro líquido da plataforma chegou a 3,66 bilhões de dólares, alta de 37% em relação ao mesmo período de 2025. O lucro por ação foi de 0,87 dólares, acima dos 0,82 dólares projetados por analistas. A receita avançou cerca de 12%, para 12,9 bilhões de dólares, em linha com as expectativas, mas registrou o ritmo de crescimento mais lento em quase três anos.

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Para o quarto trimestre, a empresa prevê lucro líquido de 2,8 bilhões de dólares e lucro por ação de 0,67 dólares, abaixo das estimativas médias do mercado, de 3,07 bilhões de dólares e 0,73 dólares, respectivamente. A plataforma também reduziu de 3 bilhões para cerca de 2,7 bilhões de dólares sua projeção de receita publicitária para 2026, citando a implementação mais lenta do que o previsto de alguns recursos de seus produtos de anúncios.

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Sarandos afirmou que a companhia pretende concentrar esforços em séries e filmes capazes de atrair público e tornar o serviço indispensável aos assinantes. A revisão da equipe executiva e o foco no conteúdo principal fazem parte dessa estratégia, em um momento de pressão competitiva e de questionamentos dos investidores sobre as perspectivas de crescimento do negócio.

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