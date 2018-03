Nestlé vende negócio de águas para dona da Minalba e Indaía

A Nestlé anunciou nesta quarta-feira que vendeu seu negócio de água mineral no Brasil para o Grupo Edson Queiroz – que é dono das marcas Indaiá e Minalba. O valor da operação não foi revelado pelas empresas.

A transação envolve as marcas São Lourenço e Petrópolis e as fábricas localizadas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O Grupo Edson Queiroz também terá direito de distribuição da marca Pureza Vital, feita pela Nestlé, e das importadas Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna.

A Nestlé diz que vai focar seus investimentos em categorias nas quais tem maior perspectiva de crescimento, como café, produtos lácteos, nutrição, alimentação animal e orgânicos. O Grupo Edson Queiroz disse que a aquisição vai fortalecer o portfólio da empresa. Além do setor de água mineral, a empresa também tem negócios em eletrodomésticos, gás, comunicação e ramo imobiliário.

Segundo as empresas, o negócio será submetido ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) nos próximos dias para que receba a aprovação do órgão público.