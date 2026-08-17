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Nestlé usa IA para criar alimentos para usuários de canetas emagrecedoras

Companhia desenvolve produtos com mais proteínas e nutrientes para atender consumidores de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 15h38 | Atualizado em 17 ago 2026, 16h52
Nestlé
A Nestlé criou uma plataforma interna chamada Food Genie, que reúne aproximadamente 120.000 receitas. A ferramenta permite simular o desempenho de diferentes fórmulas e indicar possibilidades de alteração antes que os produtos avancem para as etapas de teste e produção. (Reprodução/VEJA)
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A Nestlé está usando inteligência artificial e ciência nutricional para desenvolver alimentos destinados aos milhões de consumidores que utilizam medicamentos da classe GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, pela Reuters.

Os remédios reduzem o apetite e retardam o esvaziamento do estômago, o que ajuda no controle do peso e da glicose. A rápida expansão desse mercado provocou preocupações na indústria alimentícia, diante da possibilidade de redução do consumo de refeições prontas, bebidas e lanches industrializados.

A Nestlé, porém, pretende transformar a mudança de comportamento em uma nova frente de negócios. A companhia trabalha em produtos voltados às necessidades nutricionais de pessoas que comem menos durante o tratamento ou enfrentam efeitos associados à perda rápida de peso.

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Cerca de 16 milhões de americanos já utilizam medicamentos da classe GLP-1, segundo estimativa do Boston Consulting Group citada pela Reuters. A expectativa é que esse número aumente até o fim da década.

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Produtos para preservar a massa muscular

Uma das preocupações é a perda de massa muscular, que pode ocorrer junto com a redução de gordura. Segundo Stefan Palzer, diretor de tecnologia da Nestlé, a empresa identificou uma combinação de dois micronutrientes que, associada à ingestão de proteínas, teria potencial para estimular a recuperação do tecido muscular.

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A companhia também passou a adicionar proteína de colágeno a itens da marca Vital Proteins. Esses produtos são direcionados à saúde da pele, do cabelo e das unhas, áreas que podem ser afetadas durante um processo acelerado de emagrecimento.

Nos Estados Unidos, a empresa lançou o Boost Advanced Nutrition Shake, bebida com 35 gramas de proteína apresentada como apoio à manutenção dos músculos durante a perda de peso. Na Ásia e na Austrália, colocou no mercado o Milo PRO High Protein, versão com maior concentração de proteínas da bebida achocolatada Milo.

A Nestlé também patenteou combinações de ingredientes destinadas a reduzir o apetite após a interrupção dos medicamentos. Algumas pessoas voltam a sentir mais fome quando encerram o tratamento, o que pode favorecer a recuperação do peso perdido.

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Os produtos não substituem os medicamentos nem funcionam como tratamento para seus efeitos adversos. A estratégia consiste em desenvolver alimentos e suplementos para um público com necessidades nutricionais específicas.

Como a inteligência artificial é usada

A inteligência artificial entra principalmente na análise de estudos clínicos e no desenvolvimento das receitas. Os sistemas procuram combinações de nutrientes que possam contribuir para hidratação, ingestão adequada de proteínas e preservação da massa muscular.

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A Nestlé criou uma plataforma interna chamada Food Genie, que reúne aproximadamente 120.000 receitas. A ferramenta permite simular o desempenho de diferentes fórmulas e indicar possibilidades de alteração antes que os produtos avancem para as etapas de teste e produção.

A companhia também testa simulações para antecipar a reação dos consumidores a novos produtos e alegações de benefícios à saúde. Outro sistema acompanha as redes sociais para identificar mudanças nos hábitos alimentares.

A percepção do sabor também está sendo estudada. A empresa realiza testes com usuários dos medicamentos para avaliar se a redução do apetite altera a experiência com os alimentos. Entre as mudanças consideradas estão o aumento do uso de temperos, porções menores e informações nutricionais mais claras nas embalagens.

Especialistas questionam necessidade

A estratégia encontra ressalvas entre profissionais de nutrição. Amanda Avery, professora associada de nutrição e dietética da Universidade de Nottingham, afirmou à Reuters que alimentos como carnes, peixes, ovos, leite, feijão e castanhas já oferecem proteínas e nutrientes encontrados nos produtos especializados, muitas vezes a um custo menor.

A Nestlé não informou quanto pretende investir na nova linha nem apresentou uma previsão de faturamento. Também não divulgou quando esses produtos chegarão a outros mercados, como o Brasil.

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