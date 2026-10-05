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Neon chega ao primeiro lucro semestral e muda aposta no crédito

Fintech ganhou R$ 43,2 milhões no primeiro semestre e acelerou consignado privado em ritmo quase duas vezes maior que o cartão

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 16h30
Neon
Cartão da fintech Neon (Divulgação/Divulgação)
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A Neon registrou no primeiro semestre de 2026 o primeiro lucro semestral de sua história. A fintech ganhou R$ 43,2 milhões entre janeiro e junho, revertendo o prejuízo de R$ 35 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

A virada veio acompanhada de crescimento das receitas e de uma mudança gradual na composição da carteira de crédito. As receitas de intermediação financeira avançaram 23,9%, para R$ 2,1 bilhões, enquanto a carteira bruta alcançou R$ 8,7 bilhões, alta de 23,6% em doze meses.

Dentro dessa carteira, o consignado privado cresceu 18% apenas no semestre, quase o dobro da expansão de 10% do cartão de crédito. A estratégia aumenta a exposição da Neon a produtos considerados de menor risco em um momento em que a companhia tenta combinar expansão e rentabilidade.

As receitas com operações de crédito chegaram a R$ 1,6 bilhão, avanço de 26,7%. Já as provisões para perdas esperadas cresceram 12,6%, para R$ 808,8 milhões, ritmo inferior ao da receita.

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A Neon também reduziu seu índice de eficiência de 36% para 31% em um ano. No mesmo período, investiu cerca de R$ 200 milhões em tecnologia, dados e aquisição de clientes.

A fintech encerrou junho com patrimônio líquido de R$ 1,4 bilhão e índice de Basileia de 12,6%, acima do mínimo regulatório de 10,5%. Hoje, atende mais de 27 milhões de clientes.

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