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Nem as carteiras ‘invioláveis’ escapam: hackers roubam 110 milhões de dólares em bitcoins

Ataque expõe mais uma vez a fragilidade das criptomoedas e mostra como falhas de software podem provocar perdas irreversíveis

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 07h33 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h25
Bitcoin: a maior e mais conhecida criptomoeda do mundo frustrou os investidores ao longo de 2025
Ativos digitais: cerca de 5 000 carteiras foram atingidas (BlackJack3D/Getty Images)
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Nem as carteiras ‘invioláveis’ escapam: hackers roubam 110 milhões de dólares em bitcoins Priorizar nos meus resultados Google

Mais uma vez, as criptomoedas expõem sua vulnerabilidade. Hackers encontraram uma falha em carteiras físicas de bitcoin, consideradas uma das formas mais seguras de guardar ativos digitais, e desviaram pelo menos 1.755 moedas, avaliadas em aproximadamente 110 milhões de dólares.

O ataque atingiu cerca de 5.000 carteiras Coldcard, fabricadas pela empresa canadense Coinkite. Esses dispositivos mantêm as chaves de acesso desconectadas da internet e, por isso, costumam ser apresentados como uma alternativa mais protegida do que deixar os recursos em corretoras de criptomoedas.

O problema estava justamente na geração dessas chaves. Uma falha presente em versões antigas do software reduziu a aleatoriedade das palavras usadas para recuperar as carteiras, tornando algumas combinações previsíveis. Com isso, os invasores conseguiram reconstruir as credenciais e transferir os bitcoins sem precisar ter acesso físico aos aparelhos.

Segundo a Galaxy Research, uma das primeiras ofensivas retirou mais de 1.000 bitcoins de 1.196 endereços em apenas 41 minutos. Novas movimentações elevaram rapidamente o número de vítimas e o valor do prejuízo. A investigação ainda procura determinar a dimensão total do roubo e identificar os responsáveis.

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A Coinkite lançou uma atualização, mas o reparo não devolve a segurança às carteiras já comprometidas. Os clientes afetados precisam criar novas frases de recuperação e transferir imediatamente os ativos para outros endereços.

O episódio revela uma fragilidade recorrente do universo das criptomoedas: mesmo que a blockchain permaneça intacta, erros em softwares, corretoras ou sistemas de armazenamento podem abrir caminho para perdas significativas e, muitas vezes, irreversíveis.

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