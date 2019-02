Negócios Summary

Regime automotivo foca no estímulo ao setor de autopeças

BRASÍLIA, 4 Abr (Reuters) – O novo regime automotivo, anunciado na terça-feira pelo governo, deixa de ter foco direto nas montadoras ao suspender as exigências mínimas de conteúdo local e cria mecanismos que incentivam o desenvolvimento da cadeia de autopeças. A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre a fabricante cai cada vez que ela ampliar o percentual de compras de insumos regionais no seu mix de produtos.

CCR compra 80% da Barcas, no Rio, por R$72 milhões

RIO DE JANEIRO, 4 Abr (Reuters) – A CCR fechou acordo para a aquisição de 80 por cento do capital social da Barcas S.A, que faz transporte de passageiros entre Rio de Janeiro e Niterói, por um valor de 72 milhões de reais, sujeito a ajustes. A CCR -que já administra a Ponte Rio-Niterói- adquiriu a concessão da Barcas S.A que pertencia à Auto Viação 1001 e Rodomar Participações.

ENTREVISTA-JBS vê melhor desempenho da Pilgrim’s em 2012

SÃO PAULO, 4 Abr (Reuters) – A perspectiva de firme demanda tanto nos Estados Unidos como no mercado global deve garantir neste ano a recuperação no desempenho da Pilgrim’s Pride, a unidade norte-americana de frango que puxou para baixo o resultado da JBS em 2011, disse o diretor de Relação com Investidores da companhia nesta quarta-feira. “Vemos uma melhora nos Estados Unidos… houve um corte na produção no final do ano passado, mas tem uma demanda aí”, afirmou o diretor Jeremiah O’Callaghan em entrevista à Reuters.

BTG Pactual negocia compra de corretora colombiana–fonte

SÃO PAULO, 4 Abr (Reuters) – O BTG Pactual , maior banco de investimentos independente do Brasil, está em negociações para comprar uma participação majoritária no Bolsa y Renta, segunda maior corretora de ações da Colômbia, disse uma fonte próxima à situação nesta quarta-feira. O Bolsa y Renta, sediado em Bogotá e controlado pela família Vargas e por acionistas incluindo o presidente-executivo Juan Luis Franco, também está conversando com outros parceiros em potencial, disse a fonte, que falou sob condição de anonimato porque as negociações estão em um estágio inicial. A fonte não elaborou sobre outros possíveis compradores ou sobre o preço.

BB abre ofensiva estatal para baixar spread bancário

SÃO PAULO, 4 Abr (Reuters) – O Banco do Brasil deu partida nesta quarta-feira à esperada ofensiva do governo para baixar os spreads bancários, com corte agressivo de juros em algumas linhas de financiamento. Batizado de BOMPRATODOS, o programa contempla a redução da taxa média de capital de giro para empresas e nas linhas de varejo para a compra de veículos e de bens e serviços, além do rotativo do cartão de crédito e no consignado.

Dólar tem leve alta de 0,05% à espera de atuação do BC

SÃO PAULO, 4 Abr (Reuters) – O estado de alerta contínuo do mercado sobre os leilões de dólares do Banco Central e de que o governo possa tomar mais medidas cambiais ajudou o dólar a fechar quase estável ante o real nesta quarta-feira, depois ter ficado a maior parte do dia em leve alta devido ao cenário externo conturbado. A moeda norte-americana teve pequeno ganho de 0,05 por cento, cotada a 1,8281 real.

Gustavo Murgel assume comando da Itaú Asset Management

RIO DE JANEIRO, 4 Abr (Reuters) – O executivo Gustavo Murgel assumirá o comando da Itaú Asset Management, unidade do Itaú Unibanco, em substituição a Demosthenes Madureira, que deixou o cargo para assumir outras responsabilidades no grupo, informou a empresa nesta quarta-feira. O anúncio da saída de Madureira ocorreu em dezembro passado.

ANÁLISE-IOF em emissão externa vai do inócuo ao contraproducente

SÃO PAULO, 3 Abr (Reuters) – O governo brasileiro está perto de uma encruzilhada no câmbio, enquanto intensifica os esforços para tentar diminuir a entrada de dólares no país. Até aqui, uma das maiores ofensivas neste sentido, a de elevar de um para cinco anos o prazo das emissões externas sujeitas à alíquota de 6 por cento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), passou quase despercebida no mercado.

Petrobras reinicia produção em refinaria no Texas

4 Abr (Reuters) – A Petrobras reiniciou a produção de gasolina e de craqueamento catalítico fluido (FCC) em sua refinaria de Pasadena, no Texas, depois do fechamento da unidade devido a uma falha de energia, de acordo nota de reguladores de poluição do Estado. A companhia retomou as operações normais da unidade, com capacidade de refino de 100 mil barris por dia, o mais rapidamente possível, de acordo com a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas.

ENTREVISTA-Dersa trará ao Brasil tecnologia inédita para túneis

SÃO PAULO, 5 Abr (Reuters) – Um túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista é maior desafio da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), que busca se reinventar após sua saída do segmento de concessões de rodovias. Até 2009, a empresa controlada pelo governo do Estado de São Paulo administrava estradas como Ayrton Senna e Carvalho Pinto, mas após a concessão delas para a iniciativa privada adotou um novo caminho e passou a ser prestadora de serviços em infraestrutura de transportes.