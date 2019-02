Negócios Summary

Dólar recua mesmo após intervenções do governo e BC

SÃO PAULO, 1º (Reuters) – O dólar fechou em queda ante o real nesta quinta-feira, ignorando uma medida do governo para estancar a espiral de desvalorização da moeda, em mais um dia de intervenção dupla do Banco Central no mercado. A taxa de câmbio recuou 0,47 por cento, para 1,7120 real na venda, revertendo parte do salto de 1,25 por cento na véspera. Ao longo da sessão, a divisa oscilou entre máxima de 1,7271 real e mínima de 1,7100 real.

Tesouro lança novo papel de 10 anos no mercado doméstico

BRASÍLIA, 1 Mar (Reuters) – O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira que realizará no próximo dia 8 de março a primeira oferta pública da NTN-F -título prefixado- com vencimento em 1o de janeiro de 2023. O papel será o novo benchmark prefixado de 10 anos no mercado doméstico. Segundo o Tesouro, o novo título tem como objetivo “consolidar a referência de 10 anos na curva prefixada e aumentar a diversificação de investidores para este prazo, indo ao encontro das diretrizes de melhoria da composição e alongamento da dívida pública”, informou em nota.

Ibovespa tem dia de alta e se aproxima dos 67 mil pontos

SÃO PAULO, 1 Mar (Reuters) – A bolsa brasileira registrou um dia de ganhos nesta quinta-feira, influenciada por dados positivos divulgados nos Estados Unidos e pela ausência de notícias negativas vindas da Europa, atingindo o maior nível desde 26 de abril de 2011. O Ibovespa subiu 1,52 por cento, a 66.809 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 6,52 bilhões de reais.

Lobão diz que intervenção na Celpa é uma possibilidade

BRASÍLIA, 1 Mar (Reuters) – O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quinta-feira que a intervenção federal na distribuidora paraense Celpa, do Grupo Rede Energia, “é uma possibilidade, não é uma decisão”. Segundo ele, não está se cogitando fazer isso agora, “mas isso pode vir a ocorrer”.

Celpa tem pedido de recuperação judicial deferido

RIO DE JANEIRO, 1 Mar (Reuters) – A distribuidora de energia elétrica Celpa, do Grupo Rede Energia, teve deferido pedido de recuperação judicial pela Justiça paraense, informou a empresa nesta quinta-feira em arquivamento da decisão na Comissão de Valores Mobiliários. O administrador judicial será o economista Vilmos Grumvald da Silva. (Por Fábio Couto)

México espera chegar a acordo com Brasil na próxima semana

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O México espera obter na próxima semana um acordo com o Brasil sobre as renegociações do acordo automotivo, que se complicou com as exigências brasileiras de adotar cotas de importação. O secretário de economia do México, Bruno Ferrari, afirmou nesta quinta-feira em coletiva de imprensa que seu país está disposto a renegociar sob “termos de reciprocidade”.

Balança comercial tem superávit de US$1,7 bi em fevereiro

BRASILIA, 1 Mar (Reuters) – A balança comercial brasileira fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 1,715 bilhão de dólares, informou nesta quinta-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em janeiro, houve déficit de 1,291 bilhão de dólares. As exportações somaram em fevereiro 18,028 bilhões de dólares, com as importações chegando a 16,313 bilhões de dólares.

Recuperação econômica impulsiona lucros, não salários–Bernanke

WASHINGTON (Reuters) – A recuperação econômica dos Estados Unidos tem impulsionado os lucros mais que os salários, o que pode ser o motivo de muitos norte-americanos ainda estarem inseguros com as perspectivas, disse nesta quinta-feira o chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 3 por cento no quarto trimestre, mas dados divulgados nesta quinta-feira apontaram uma estagnação no gasto do consumidor.

Nova safra de cana do CS crescerá mas não deve ser recorde-Unica

SÃO PAULO, 1o Mar (Reuters) – Com a moagem de cana-de-açúcar começando mais tarde, a nova safra (2012/13) do centro-sul do Brasil terá mais tempo para se desenvolver, ganhará em termos de sacarose e será maior do que a fraca temporada 2011/12. Mas esse crescimento não deverá ser suficiente para que o centro-sul do país, que responde por cerca de 90 por cento da produção de cana, volte a ter uma safra recorde, disse o diretor-técnico da Unica (União da Indústria de Cana-de-açúcar), Antônio de Pádua Rodrigues.

BG negocia com o BNDES financiamento de US$1,8 bi

RIO DE JANEIRO, 1 Mar (Reuters) – A BG Group deu entrada junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a liberação de um empréstimo de até 1,8 bilhão de dólares para financiar parte dos investimentos da empresa no desenvolvimento do pré-sal da bacia de Santos. O empréstimo ainda está em trâmite dentro do banco e sujeito a aprovações adicionais e à conclusão de um acordo final, disse a BG em comunicado.