Negócios Summary

Plataforma contratada pela Petrobras aderna na bacia Campos

RIO DE JANEIRO, 13 Mar (Reuters) – A plataforma de petróleo da Queiroz Galvão Alaskan Star contratada pela Petrobras adernou 3 graus no campo de Albacora, na bacia de Campos, ficando inclinada após um princípio de incêndio, informou nesta terça-feira à noite o órgão regulador brasileiro e a estatal. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), houve vazamento de fluido de perfuração da plataforma. Uma coluna da embarcação foi afetada.

Bolsas dos EUA têm melhor dia do ano por ações de bancos

NOVA YORK, 13 Mar (Reuters) – Os principais índices das bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em seus maiores níveis em anos nesta terça-feira, com uma ascensão tardia começando pela ação do JPMorgan, após o banco anunciar que aumentará seu dividendo e fará recompra de ações. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,68 por cento, para 13.177 pontos. O Standard & Poor’s 500 teve valorização de 1,81 por cento, para 1.395 pontos, e o termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,88 por cento, para 3.039 pontos.

Mantega: medida cambial pode ser ajustada a exportador

BRASÍLIA, 13 Mar (Reuters) – O governo vai ajustar as medidas cambiais adotadas recentemente para conter o fluxo de capital especulativo ao país e que estão provocando prejuízos aos exportadores brasileiros, segundo informou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta terça-feira. Ele reforçou ainda que outras medidas para fortalecer a indústria nacional precisam ser adotadas, mas defendeu que a inflação no país está controlada, o que impulsiona a política monetária.

Divergência com ANP impede Chevron de voltar a perfurar

RIO DE JANEIRO, 13 Mar (Reuters) – A petroleira norte-americana Chevron e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divergem sobre as causas do acidente que provocou o vazamento no campo de Frade, na bacia de Campos, informou nesta terça-feira a diretora-geral do órgão regulador, Magda Chambriard. A agência concluiu as investigações sobre o incidente e manteve a decisão que impede a petroleira de realizar perfurações de poços para encontrar petróleo.

JPMorgan eleva dividendo e planeja recompra de ações

13 Mar (Reuters) – O JPMorgan Chase se tornou o primeiro banco dos Estados Unidos nesta terça-feira a informar que reguladores completaram os testes de estresse em seu balanço e liberaram aumento dos dividendos e novo programa de recompra de ações da instituição. O banco informou que elevará o dividendo trimestral em cinco centavos de dólar, para 0,30 dólar por ação, e que recomprará até 12 bilhões de dólares em ações em 2012.

Santander Brasil quer elevar rentabilidade

SÃO PAULO, 13 Mar (Reuters) – O Santander Brasil tem como meta para os próximos anos crescer em ritmo acima do mercado e elevar a rentabilidade, disse nesta terça-feira em encontro com analistas e investidores o vice-presidente da rede de agências do banco, Pedro Coutinho. “2011 foi um ano de transição, de ganhos de sinergia, agora é hora de crescer”, afirmou o executivo.

Brasil quer concluir em 14/3 negociação com México sobre autos

SÃO PAULO, 13 Mar (Reuters) – O Brasil espera concluir na quarta-feira as negociações sobre a revisão do acordo de livre comércio automotivo com o México, disse o ministro de Relações Exteriores brasileiro Antonio Patriota, pouco antes de viajar para a Cidade do México para uma reunião crucial com altos funcionários do país. “Agora esperamos que possamos concluir o processo amanhã (quarta-feira) na Cidade do México”, disse Patriota.

OSX confirma captação de US$500 mi no mercado internacional

RIO DE JANEIRO, 13 Mar (Reuters) – A OSX, companhia do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, confirmou nesta terça-feira a captação de 500 milhões de dólares no mercado internacional mediante emissão de títulos de dívida, por meio de sua subsidiária OSX-3 Leasing B.V. Os títulos terão vencimento em março de 2015 e juros de 9,25 por cento ao ano, pagos trimestralmente. “A OSX-3 Leasing BV terá a opção de resgate total antecipado dos títulos (“call”) entre 15 e 24 meses da emissão a 103 por cento do valor de face, ou entre 24 a 36 meses a 102 por cento do valor de face”, diz o comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira.

Aneel recomendará extinção de concessão da hidrelétrica Baú

RIO DE JANEIRO, 13 Mar (Reuters) – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a extinção da concessão da hidrelétrica Baú I, da Brookfield Energia, informou um dos diretores da agência reguladora nesta terça-feira. A extinção da concessão da usina de 110 megawatts (MW), localizada no Estado de Minas Gerais, foi solicitada pela própria Brookfield, afirmou o diretor Edvaldo Alves de Santana.

AES Eletropaulo eleva lucro trimestral em 120,9%

SÃO PAULO, 13 Mar (Reuters) – A AES Eletropaulo registrou lucro líquido de 686,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2011, 120,9 por cento acima do verificado no mesmo período em 2010, e também acima das projeções dos analistas. A alta no lucro é explicada pelo efeito positivo de 466,8 milhões de reais, já esperado, referente ao pagamento pela venda das quotas da AES Eletropaulo Telecom pela controladora Brasiliana para a TIM.