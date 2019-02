Negócios Summary

Revisão tarifária da Sabesp sairá no fim de novembro

RIO DE JANEIRO, 26 Mar (Reuters) – A Sabesp informou nesta segunda-feira que a publicação dos resultados da revisão tarifária da empresa pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) ocorrerá no final de novembro, e não mais em 30 de agosto. Em comunicado, a empresa de saneamento informou que a base de ativos da companhia, pelo novo cronograma para a metodologia tarifária, será 31 de agosto. A data anterior era 31 de março.

Draghi, do BCE, vê sinais de estabilização econômica

BERLIM, 26 Mar (Reuters) – Há sinais de estabilização nos mercados financeiros e na atividade econômica como um todo, disse nesta segunda-feira o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, acrescentando que o financiamento bancário também está se estabilizando. “As condições nos mercados de financiamento para bancos melhoraram”, disse Draghi em um discurso em Berlim.

Europa eleva proteção financeira; cresce preocupação com Espanha

BRUXELAS, 26 Mar (Reuters) – Os ministros das Finanças da zona do euro estão prontos para oficializar um aumento da barreira de proteção financeira da região nesta semana, com preocupações sobre a posição fiscal da Espanha expulsando qualquer excesso de confiança de que a crise da dívida do bloco seja coisa do passado. Finlândia e Alemanha estavam inicialmente relutantes em endossar um aumento nos recursos da barreira de proteção, mas ambos indicaram agora que estão preparados para apoiar o movimento quando os ministros das Finanças do bloco se reunirem em Copenhague na sexta-feira e no sábado.

Celpa: administrador avalia como pagará atrasados a funcionários

SÃO PAULO, 26 Mar (Reuters) – O administrador da recuperação judicial da Celpa está avaliando alternativas jurídicas para que seja realizado o pagamento de uma remuneração atrasada aos funcionários da concessionária, e pretende dar um posicionamento sobre o tema à juíza responsável pelo processo na terça-feira. “Eu sou muito sensível à questão trabalhista. Estamos avaliando alternativas jurídicas para que seja efetuado o pagamento”, disse o administrador Mauro Santos, à Reuters.

Petróleo nos EUA fecha em leve alta com dólar fraco

RIO DE JANEIRO, 26 Mar (Reuters) – Os contratos futuros de petróleo fecharam em ligeira alta nesta segunda-feira, apoiados por um dólar fraco, com comentários do Federal Reserve reforçando expectativas de que taxas de juros serão mantidas em baixa e pelos fortes futuros de gasolina. O petróleo nos EUA para maio subiu 0,16 centavos, ou 0,15 por cento, a 107,03 dólares o barril, tendo sido comercializado de 106,19 dólares a 107,32 dólares.

Total interrompe produção de óleo no Mar do Norte após vazamento

LONDRES, 26 Mar (Reuters) – A Total UK fechou a produção de petróleo e gás da plataforma Elgin/Franklin no Mar do Norte e evacuou seu pessoal após um vazamento de gás no domingo, disse a empresa. “A produção parou”, disse a Total UK nesta segunda-feira, acrescentando que todos os 238 funcionários tinham sido contabilizados e nenhum ferido havia sido notificado.

EUA têm de crescer mais para melhorar emprego-Bernanke

WASHINGTON, 26 Mar (Reuters) – A economia dos Estados Unidos precisa crescer mais rapidamente se quiser produzir empregos suficientes para baixar ainda mais a taxa de desemprego, disse nesta segunda-feira o chairman do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos). Bernanke disse que o recente declínio na taxa de desemprego, que caiu de 9,1 por cento no verão passado (no hemisfério norte) para 8,3 por cento em fevereiro, ficou “de certa forma sem sincronia” com o ritmo modesto de crescimento econômico.

FOCUS-Mercado reduz previsão do PIB de 2012 e eleva a de 2013

SÃO PAULO, 26 Mar (Reuters) – O mercado financeiro passou a prever crescimento menor da economia neste ano e maior no ano que vem, mostrou o relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira. Ao mesmo tempo, os especialistas mantiveram suas contas sobre a Selic -hoje em 9,75 por cento ao ano-, fechando 2012 em 9 por cento. O documento mostrou que a previsão do mercado é de uma expansão de 3,23 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, ante 3,30 por cento no Focus da semana passada, e de 4,29 por cento em 2013, contra 4,20 por cento no relatório anterior.

BMW realiza recall de 1,3 milhão de carros em todo o mundo

FRANKFURT, 26 Mar (Reuters) – A BMW está fazendo recall de aproximadamente 1,3 milhão de automóveis em todo o mundo devido a um possível problema com a cobertura do cabo de bateria no porta-malas do carro, disse a fabricante de automóveis nesta segunda-feira. O recall afeta modelos BMW Séries 5 e 6 fabricados entre 2003 e 2010, disse a empresa, acrescentando que a falha poderia levar a um rompimento ou, em casos extremos, queimar a fiação dos carros.

Representantes da Bats discordam sobre novo IPO

NOVA YORK, 26 Mar (Reuters) – A relistagem da ação de uma bolsa de valores eletrônica que sofreu uma falha de grandes proporções na semana passada gerou discórdia no domingo. O defeito obrigou a Bats a reverter sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O fundador e membro do conselho da Bats Global Markets, David Cummings, exigiu numa carta aberta que a empresa “desenvolva um plano confiável para sua IPO” e “abra seu capital no segundo trimestre, se possível”.