Negócios Summary

Dilma: política monetária expansionista é nociva a crescimento

WASHINGTON, 9 Abr (Reuters) – A presidente Dilma Rousseff defendeu nesta segunda-feira que se os países que estão fazendo apertos monetários não investirem, as políticas monetárias expansionistas serão nocivas a países que são motores do crescimento. No encerramento de fórum com executivos norte-americanos e brasileiros, em Washington, Dilma voltou a afirmar que o governo tomará todas as medidas necessárias para enfrentar efeitos nocivos dessas políticas de afrouxamento monetário adotadas pelos países desenvolvidos.

Dólar cai 0,31% com movimento externo e sem atuação do BC

SÃO PAULO, 9 Abr (Reuters) – O dólar caiu ante o real nesta segunda-feira, pela segunda semana seguida, seguindo o movimento de moedas no exterior e uma leve melhora dos mercados internacionais. Sem atuação do Banco Central, investidores também testaram patamares mais baixos da moeda norte-americana, segundo agentes do mercado. O dólar fechou a sessão com perdas de 0,31 por cento, a 1,8190 real, fechando um pouco abaixo de 1,82 real depois de sete sessões seguidas acima desse patamar. Durante o dia, a moeda oscilou entre 1,8174 real na mínima e 1,8295 real na máxima.

Novas montadoras torcem nariz, mas apoiam novo regime automotivo

O novo regime automotivo anunciado pelo governo na semana passada não agradou totalmente os novos entrantes do mercado brasileiro de veículos, mas seus termos mais flexíveis garantem a continuidade de investimentos, disseram empresários do setor nesta segunda-feira. As novas regras para o período 2013-17 estipulam que novas empresas com projetos de fábrica no país poderão receber de volta parte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) depois que suas unidades industriais começarem a produzir no país. Também permitem redução do tributo de acordo com nível de investimento em uso de componentes locais e em pesquisa e desenvolvimento.

Encomendas à Lupatech superam R$2 bi com San Antonio

SÃO PAULO, 9 Abr (Reuters) – A Lupatech terá uma carteira de pedidos (backlog) acima de 2 bilhões de reais após a incorporação da San Antonio Brasil, como parte do acordo de aumento de capital de até 700 milhões de reais formalizado pela companhia na semana passada. Fornecedora de equipamentos e serviços para o setor de petróleo e gás, a Lupatech também terá com a San Antonio um backlog com “dispersão maior em vários contratos”, disse nesta segunda-feira o presidente da empresa, Alexandre Monteiro, em teleconferência com analistas.

Hering tem vendas fracas no 1o tri; mira loja virtual

SÃO PAULO, 9 Abr (Reuters) – A Cia Hering adiantou nesta segunda-feira que as vendas referentes ao primeiro trimestre foram mais fracas que o esperado pela própria companhia, prejudicadas pela combinação entre fatores climáticos e econômicos. “Não é um primeiro trimestre com resultados muito bons, animadores”, disse o presidente-executivo da empresa, Fabio Hering, em reunião com analistas e investidores.

Boeing e Embraer fazem acordo para elevar eficiência

SÃO PAULO, 9 Abr (Reuters) – A Boeing e Embraer assinaram nesta segunda-feira um acordo de cooperação em diversas áreas de negócios, incluindo a aviação comercial, com o objetivo de elevar a eficiência operacional, segurança e produtividade, de acordo com comunicado divulgado pelas empresas. As áreas de cooperação incluem funcionalidades para aeronaves comerciais que aumentem a segurança e a eficiência, pesquisa e tecnologia, e englobam também pesquisas em biocombustíveis sustentáveis para aviação.

Caixa segue BB, corta juros e promete mais

SÃO PAULO, 9 Abr (Reuters) – A Caixa Econômica Federal anunciou cortes de juros em várias linhas de crédito nesta segunda-feira, seguindo o que fizera o Banco do Brasil na semana passada, estendendo a ofensiva do governo para forçar a queda dos spreads bancários. O pacote, que inclui financiamento mais barato para pessoas físicas e empresas, levou a Caixa a reservar um orçamento de 300 bilhões de reais para novos empréstimos este ano, montante 24 por cento maior do que o de 2011.

Bovespa cai pressionada por indicadores dos EUA e China

SÃO PAULO, 9 Abr (Reuters) – A bolsa brasileira encerrou o pregão desta segunda-feira em baixa, pressionada pelos dados de mercado de trabalho dos Estados Unonent>