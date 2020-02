Negócio milionário: Carrefour compra 30 lojas da rede Makro no Brasil

O grupo Carrefour no Brasil anunciou hoje a compra de 30 lojas da rede Makro por 1,95 bilhão de reais. Juntas, as lojas venderam o total de 2,8 bilhões no ano passado. De acordo com o presidente global da empresa, Alexandre Bompard, a transação é o movimento mais importante do grupo no país, desde a aquisição do Atacadão em 2007.

Os pontos vendidos serão integrados à rede Atacadão. A conversão das bandeiras será feita em até um ano.

As lojas estão nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraná, Goiás, Ceará, Mato Grosso, Alagoas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Pará, Amazonas, Piauí, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. O Makro afirmou em nota que as 24 lojas presentes no estado de São Paulo, serão revitalizadas e expandidas.

O Carrefour terminou 2019 com 692 lojas no Brasil, das quais 186 são do Atacadão.