Natura testa ingrediente de andiroba para combater envelhecimento da pele
Pesquisa combina fermentação de óleo vegetal e biotecnologia, mas ainda não há previsão de lançamento de produto
A fabricante brasileira de cosméticos Natura pesquisa um ingrediente obtido pela fermentação do óleo de andiroba para combater a inflamação associada ao processo de envelhecimento da pele. Ainda em fase de testes, a solução combina biotecnologia e matérias-primas vegetais. Por enquanto, não há previsão de lançamento de um produto com o ingrediente.