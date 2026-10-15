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Natura lidera ranking de empresas que mais atraem talentos em 2026

Mercado Livre sobe para 2º lugar, enquanto Nestlé e Ambev avançam entre dez primeiras colocadas

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 10h00 | Atualizado em 15 out 2026, 10h11
Instalações da Natura: a empresa tem a melhor reputação entre os consumidores brasileiros
Instalações da Natura: a empresa teve a melhor reputação entre os consumidores brasileiros em 2025 (Natura/Divulgação)
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Natura lidera ranking de empresas que mais atraem talentos em 2026 Priorize VEJA no Google

A Natura manteve a primeira posição no Merco Talento 2026, ranking que avalia as empresas com maior capacidade de atrair e fidelizar profissionais no Brasil. O Mercado Livre subiu do terceiro para o segundo lugar, seguido pelo Grupo Boticário. O levantamento também destaca a entrada da Ambev no grupo das dez primeiras colocadas e a ascensão da Nestlé, que passou da oitava para a quinta posição.

O Nubank ocupa o quarto lugar, seguido pela Nestlé, Toyota, Coca-Cola, Itaú Unibanco, Ambev e Vivo, que completa o top 10. A companhia de telecomunicações avançou da 11ª para a décima posição.

Entre as empresas que mais subiram no ranking geral, o McDonald’s registrou o maior avanço, passando da 67ª para a 22ª colocação, uma alta de 45 posições. A Unilever avançou da 58ª para a 23ª posição, enquanto a Cielo passou do 68º para o 29º lugar. A Ultrafarma subiu da 91ª para a 51ª colocação, e o Sicredi avançou da 100ª para a 62ª posição.

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O levantamento avaliou 200 empresas e reúne, entre as 100 primeiras, organizações de 40 setores da economia. A indústria farmacêutica lidera em número de representantes, com 18 empresas, equivalente a 9% do total analisado. Em seguida aparecem a indústria automotiva e os serviços financeiros, com 16 empresas cada, e o setor de alimentos, com 13.

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A metodologia do Merco Talento considera diferentes públicos, incluindo funcionários de grandes empresas, universitários, ex-alunos de escolas de negócios, especialistas em recursos humanos, acadêmicos, sindicatos, candidatos a emprego e a população em geral. A análise também incorpora indicadores de gestão de pessoas e informações sobre a presença das empresas no ambiente digital.

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O ranking completo das 100 empresas está disponível no site do Merco.

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