Natura emite R$ 700 milhões em debêntures atreladas a metas ambientais

A Natura anunciou a emissão de 700 milhões de reais em debêntures vinculadas a metas de sustentabilidade, em operação coordenada pelo UBS BB. Segundo levantamento do banco, é a primeira debênture corporativa brasileira alinhada ao guia da Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA) para títulos com foco na conservação da natureza.

As condições financeiras estão associadas ao aumento da participação de plástico reciclado pós-consumo e de fonte renovável nas embalagens elegíveis de produtos de Natura e Avon. O indicador, calculado em peso, parte de 21% em 2022 e tem metas de 43% em 2028 e 46% em 2029. O compromisso público para 2030 é chegar a 50%.

A companhia estreou nesse tipo de operação em 2021, com um título atrelado ao uso de plástico reciclado pós-consumo. Nesse indicador, a Natura informa ter atingido 30% em 2025, acima da meta de 25% prevista para 2026.

Com a nova operação, a empresa afirma que 65% de suas emissões de títulos estão vinculadas a indicadores socioambientais. A intenção é alcançar 100%. “Transformamos uma prioridade material de circularidade em compromisso financeiro”, diz Silvia Vilas Boas, CFO da Natura.