Natura busca joint venture no Reino Unido, EUA e Rússia

Por Daniela Milanese

Londres – A Natura está em busca de joint ventures no Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, afirmou o presidente da empresa, Alessandro Carlucci, ao jornal britânico Financial Times. Segundo ele, a empresa desistiu do seu plano original de estabelecer operações próprias fora da América Latina e agora procura parceiros para negócios, especialmente em mercados onde sua estratégia de vendas diretas se mostra popular.

“Nós percebemos que há coisas que não sabemos sobre a cultura de outros países, como fazer negócios lá”, afirmou ao FT, segundo entrevista divulgada no site do jornal britânico. Ele cita como exemplo a Rússia, um mercado considerado promissor, mas do qual não há conhecimento sobre a logística, regulação e língua.

Conforme Carlucci, a Natura está mais inclinada a fechar negócios com empresas menores dessas regiões, e não com gigantes do setor de cosméticos, como a francesa L’Oréal. Para ele, quanto maior a companhia, menor a chance de seguir os valores da Natura. Qualquer potencial parceiro terá de acompanhar a estratégia de sustentabilidade e preservação do meio ambiente perseguida pela empresa brasileira.