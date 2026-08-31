Natura anuncia volta de Alessandro Carlucci ao cargo de CEO

A Natura anunciou nesta segunda-feira, 31, a volta de Alessandro Carlucci ao comando da empresa. Ele assumirá o cargo de CEO em 1º de outubro, substituindo João Paulo Ferreira, que deixa a função depois de dez anos.

Carlucci já presidiu a Natura entre 2005 e 2014 e acumula 25 anos de carreira na companhia. Depois de sua primeira passagem pelo comando, trabalhou em empresas dos setores de consumo, varejo e comércio digital. Em 2025, retornou à Natura para presidir o conselho de administração.

Com a mudança, Carlucci deixará o conselho para assumir a gestão cotidiana da empresa. Fábio Barbosa, que já ocupou a presidência do colegiado anteriormente, voltará ao posto. Sua nomeação ainda precisará ser confirmada pelos acionistas na próxima assembleia-geral.

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João Paulo Ferreira também deixou sua cadeira no conselho. Durante os dez anos em que esteve à frente da Natura, a companhia ampliou os canais digitais de venda, incorporou as operações da Avon e expandiu a presença em outros mercados da América Latina. Segundo a empresa, a receita triplicou no período.

Atualmente, a Natura reúne 2,8 milhões de consultoras de beleza e mantém mais de 1.200 lojas físicas. Em 2025, as vendas por comércio eletrônico, marketplaces e redes sociais geraram mais de 1,5 bilhão de reais em receita.

A companhia informou que manterá sua estratégia atual, com foco no aumento da rentabilidade, na redução de custos e na definição dos investimentos. A transição entre Ferreira e Carlucci já começou.