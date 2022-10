Natal deve ter a maior oferta de empregos temporários em 9 anos

A estimativa otimista do comércio para as vendas da temporada de festas estimulam também o número de postos de trabalho para a temporada de fim de ano. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima a contratação de 109,4 mil trabalhadores temporários para a principal data do varejo do ano. Segundo a entidade, se confirmada a previsão, será a maior oferta de vagas para o fim de ano desde o Natal de 2013, quando foram abertos 115,5 mil postos de trabalho com essas características.

No ano passado, com a onda da variante Ômicron da Covid-19, o Natal teve um ritmo menor de contratações, com 97 mil postos informais no período. Dois meses antes dos Natais de 2020 e 2021, a circulação de consumidores no varejo ainda estava, respectivamente, 22,1% e 4,8% abaixo do nível pé pré-pandemia. Atualmente, o fluxo de consumidores nas lojas se encontra 3,1% acima do período imediatamente anterior ao início da crise sanitária.

Segundo o estudo da CNC, os maiores volumes de contratações deverão se concentrar nos ramos de hiper e supermercados (45,53 mil vagas) e de vestuário (25,88 mil). O segmento de hiper e supermercados, maior empregador do varejo, costuma se destacar no número absoluto de vagas ofertadas enquanto as lojas de vestuário, acessórios e calçados são, historicamente, as mais positivamente afetadas pelas vendas natalinas. Enquanto o faturamento do varejo cresce em média 34% na passagem de novembro para dezembro, no segmento de vestuário o faturamento costuma subir 90%.

As contratações nesses dois setores do varejo refletem a situação da economia brasileira. Por um lado, há uma desaceleração da inflação, enquanto de outro, há taxas de juros elevadas com o encarecimento do crédito para o consumidor. Segundo a CNC, essa conjuntura “deverá impactar favoravelmente as vendas em segmentos menos dependentes da tomada de recursos por meio de empréstimos e financiamentos”.