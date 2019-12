Natal deve movimentar R$ 11,8 bilhões em compras online, diz pesquisa

O comércio eletrônico espera faturar 11,8 bilhões de reais no Brasil durante a época de Natal, uma das datas mais movimentadas para o comércio durante o ano. Os valores são 18% superiores aos movimentados no mesmo período no ano passado. Segundo um levantamento da ABComm, associação que representa o setor, o brasileiro deverá gastar, em média, 310 reais e as categorias de produtos mais procurados envolvem artigos de informática, celulares, eletrônicos, moda, acessórios e brinquedos, respectivamente.

De acordo com Mauricio Salvador, presidente da ABComm, seguindo as demais datas sazonais, que vem apresentando resultados positivos no ano, as vendas durante o Natal deve também seguir no mesmo caminho. “As previsões reafirmam um bom aquecimento, principalmente no meio digital, que tem cada vez mais frequência de consumidores”, afirma.

Segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), apenas no estado, o consumo durante o período será entre 3% e 7%. Segundo a instituição, a alta se deve à liberação dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), à queda na taxa de juros e ao décimo terceiro salário. Já a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP) estima que as vendas de Natal deste ano podem crescer até 5%.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) estima um crescimento ainda maior no faturamento de vendas do comércio varejista no estado, em torno de 7%, superando os 76 bilhões de reais.

(Com Agência Brasil)