Não tem foto para postar? Instagram lança modo texto do Stories

Quer fazer um Stories, mas não tem uma foto legal nem vídeo para publicar? O Instagram anunciou hoje o lançamento do modo texto para o Stories, sistema em que as postagem ficam disponíveis por apenas 24 horas e depois desaparecem.

O novo recurso oferece um catálogo de fontes e estilos para os usuários postarem suas ideias, sentimentos e o que mais lhes vier à mente.

Para acessar o novo recurso é preciso abrir a câmera do Stories do Instagram. O modo ‘texto’ aparecerá ao lado da opção ‘normal’. A partir daí, é só escrever uma frase. É possível mudar a fonte, basta tocar no topo da tela e escolher entre opções, como modern, neon, typewriter e Strong.

Também é possível personalizar a cor de fundo, do texto e do destaque. Quem quiser adicionar uma foto de fundo precisa tocar no ícone da câmera, na parte inferior direita. Esse tipo de ferramenta assemelha-se ao recurso oferecido pelo Facebook, que permite a ublicação de texto com diferentes fundos.

O Instagram possui 800 milhões de usuários no mundo, sendo 50 milhões só no Brasil. O após é o segundo maior mercado da rede, perdendo apenas para os Estados Unidos. Cerca de 300 milhões de pessoas utilizam o Stories todos os dias.