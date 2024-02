‘Não podem retroceder’, diz Lira sobre a desoneração da folha

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira, 5, que a desoneração da folha de pagamento e outras decisões do Congresso Nacional não pode ser alteradas ou desfeitas pelo executivo sem discussão prévia com o Congresso.

A desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia foi prorrogada pelo Congresso Nacional que também derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à medida. No apagar das luzes do ano, o Ministério da Fazenda mandou uma medida provisória visando a reoneração da folha de pagamento — em sentido contrário ao aprovado por deputados e senadores — o que irritou parlamentares e empresários.

“Exigimos respeito pelas decisões e fiel cumprimento de acordos firmados. Conquistas como a desoneração e Perse [Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos], essencial para milhões de empregos de setores devastados pela pandemia, não se sustenta nem podem retroceder sem ampla discussão com este Parlamento”, disse o presidente da Câmara em um discurso na abertura do ano legislativo.

A MP que visa a reoneração da folha foi alvo de negociações entre executivo e o legislativo durante o recesso parlamentar. O pleito de líderes, em especial da oposição, era pela devolução da MP. Rodrigo Pacheco (PSD-,MG) tenta costurar uma saída com o governo, para retirar a desoneração do texto e manter as outras medidas, como Prese. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que irá se reunir com parlamentares sobre o tema, mas que a discussão precisa ser pautada na responsabilidade fiscal e indicar a fonte de financiamentos, já que a desoneração não está prevista no Orçamento.

Durante o discurso,Lira listou projetos aprovados pela Câmara no ano passado, como a Reforma Tributária, e afirmou que pautas que sejam de interesse do país continuarão tendo o apoio dos deputados. O presidente da Câmara afirmou que na pauta da casa estão a regulamentação da Tributária e a Reforma Administrativa, engavetada desde 2021.

Orçamento

Entre os recados mandados do ministro para o executivo, o presidente da Câmara também defendeu a análise do Orçamento pelos parlamentares, acusando o executivo de burocrata. A discussão ocorre em meio ao veto do presidente Lula a 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão, o que desagradou Lira e outros líderes parlamentares. “Nossa Constituição garante ao Legislativo direito de discutir para, só aí, aprovar a peça orçamentária oriunda do Executivo. O orçamento é de todos, não pode ser de autoria exclusiva do Executivo nem mesmo de uma burocracia técnica que, apesar do preparo, não foi eleita para determinar as prioridades da nação nem gasta sola do sapato para percorrer o país, como nós senadores e deputados”, criticou. “Não admitimos que sejamos criticados por isso. Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer no orçamento, tenho certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido”, completou.