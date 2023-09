“Não estamos fazendo picaretagem com os precatórios”, diz Ceron

O Governo Federal está trabalhando para alterar o regime de pagamento de precatórios e liberar um crédito extraordinário de 95 bilhões de reais para saldar as dívidas pendentes. Esta iniciativa tem sido o centro de intensos debates, com especial foco nas implicações para as metas fiscais programadas para 2024.

O Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, assegura que a medida proposta não afetará as discussões sobre a realização das metas fiscais estabelecidas, reforçando que o projeto é estruturado de forma a não comprometer o espaço fiscal. “Essa discussão não contamina em absolutamente nada a questão sobre as metas fiscais para 2024, eu até topo fazer essa discussão após o envio da proposta orçamentária, para não misturar”, comentou em entrevista para a GlobloNews na manhã desta quarta-feira, 27.

O foco principal do governo, ao propor este crédito extraordinário, é liquidar os valores pendentes relacionados aos precatórios. “Não estamos fazendo picaretagem com os precatórios; não tem pegadinha”, disse.

O governo optou por não usar precatórios como moeda de troca em concessões e solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que considerasse parte destes como despesa financeira. Se aprovada, esta reclassificação permitirá que determinadas despesas sejam excluídas dos limites fiscais tradicionais, liberando a União para quitar de imediato R$ 95 bilhões em precatórios. O Ministério da Economia também pede reconhecimento da situação como urgente e extraordinária, para que o pagamento de precatórios pendentes seja feito já em 2024, por meio de crédito extraordinário.

Continua após a publicidade

Publicidade