‘Não estamos criando apenas uma aeronave, mas uma indústria’, diz CEO da Eve, da Embraer

Ler Resumo





O CEO da Eve Air Mobility, Johann Bordais, revela os avanços do eVTOL, a aeronave elétrica da Embraer. Com foco na certificação até 2028 e produção em massa, Bordais discute os desafios tecnológicos, o custo das viagens e a infraestrutura necessária para transformar essa inovação em realidade no transporte urbano.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O executivo Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, está à frente de um dos projetos mais ambiciosos da fabricante brasileira.

Trata-se do desenvolvimento de uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, o chamado eVTOL, para o transporte urbano.

O projeto avançou para uma nova etapa neste ano.

Depois do primeiro voo do protótipo, em dezembro de 2025, a Eve realizou em agosto o primeiro voo parcial de transição, acionando pela primeira vez em voo a hélice traseira responsável pela propulsão horizontal.

A empresa trabalha com a meta de iniciar a certificação em 2028 e prevê produzir seis aeronaves de configuração final para a campanha de testes em 2027.

Continua após a publicidade

O modelo terá inicialmente um piloto e quatro passageiros, com alcance de até 100 quilômetros.

A Eve já recebeu pedidos e cartas de intenção para cerca de 2. 700 aeronaves, embora a maior parte desses negócios ainda não represente uma compra definitiva.

Para atender a essa demanda, a empresa está construindo uma fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo, que poderá produzir até 480 eVTOLs por ano.

Continua após a publicidade

Nesta entrevista, Bordais fala sobre os desafios tecnológicos, o custo das viagens, a infraestrutura necessária, o papel do Brasil e os planos da Eve para transformar uma tecnologia experimental em um novo meio de transporte.

O eVTOL é frequentemente apresentado como uma mistura de avião e helicóptero. Como você define a aeronave da Eve?

Estamos criando uma terceira categoria. Ela combina características de aeronaves de asa fixa e de asas rotativas, mas utiliza propulsão elétrica. Isso muda não apenas a arquitetura do veículo, mas também a forma como ele precisa ser certificado.

Continua após a publicidade

Qual é a principal dificuldade de desenvolver uma aeronave que nunca existiu antes?

Temos de provar o comportamento de todos os sistemas em diferentes condições. A segurança precisa estar presente em cada etapa do projeto. E há outro aspecto: não basta desenvolver a aeronave. É preciso preparar o ambiente em que ela vai operar.

O que precisa ser criado além do próprio eVTOL?

Continua após a publicidade

Vertiportos, carregamento das baterias, procedimentos de emergência, integração com o espaço aéreo, áreas de embarque e desembarque. Até os prédios precisam ser considerados. É uma cadeia inteira que precisa funcionar de maneira integrada.

Qual será a primeira aplicação comercial?

Estamos olhando principalmente para deslocamentos urbanos e de curta distância. São Paulo é um bom exemplo. Podemos pensar em conexões entre Guarulhos e diferentes regiões da cidade ou entre áreas empresariais e outros pontos de acesso. A lógica é economizar tempo em trajetos nos quais o transporte terrestre é muito mais demorado.

Continua após a publicidade

Isso significa que o eVTOL substituirá o helicóptero?

Não necessariamente. Ele cria uma alternativa. O helicóptero continuará tendo aplicações importantes. Mas o eVTOL pode oferecer uma operação mais silenciosa e com menor custo operacional em determinados trajetos.

Quanto mais silenciosa será essa operação?

Nosso objetivo é chegar a algo entre 60 e 64 decibéis. Um helicóptero pode chegar a aproximadamente 75 decibéis. Mas não é apenas o nível sonoro que importa. A frequência também influencia a percepção humana. O som do eVTOL é diferente e deve ser menos intrusivo.

E quanto custará uma viagem?

No início, será um serviço mais caro. Estamos introduzindo uma tecnologia nova, com uma estrutura operacional nova. O caminho para reduzir o preço é a escala. Quanto maior for a utilização das aeronaves, mais eficiente será a operação.

Então a ideia de “carro voador” cria uma expectativa errada sobre o produto?

Sim. O nosso produto é uma aeronave. Ele tem asas, sistemas de controle de voo e todos os requisitos de segurança de uma aeronave. A diferença é que pode decolar e pousar verticalmente. Na primeira configuração, teremos um piloto e quatro passageiros.

Quando a autonomia poderá entrar em cena?

É uma possibilidade para o futuro. A arquitetura permite uma configuração com até seis passageiros. Mas isso depende da evolução tecnológica e, principalmente, da regulamentação. Não é algo que acontecerá simplesmente porque a aeronave está tecnicamente preparada.

A Eve trabalha com 2028 como horizonte para a certificação. Por que esse prazo é importante?

2028 é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Temos uma campanha extensa pela frente. Nosso objetivo não é ser os primeiros a certificar uma aeronave desse tipo. Queremos certificar corretamente e criar uma base segura para a operação comercial.

O que os testes já ensinaram que vocês não conseguiam prever completamente em computador?

Os testes sempre revelam alguma coisa. Estamos medindo forças, vibrações e cargas estruturais que não conseguimos reproduzir perfeitamente em simulação. Em alguns pontos, identificamos a necessidade de reforçar a estrutura. Em outros, os resultados foram melhores do que esperávamos, inclusive em relação ao ruído.

O que mudou com o voo de transição realizado em agosto?

Entramos em uma nova fase. Pela primeira vez acionamos a hélice traseira durante o voo e começamos a combinar a propulsão vertical com a horizontal. Agora vamos aumentar gradualmente a velocidade e avançar