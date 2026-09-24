ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

‘Não estamos criando apenas uma aeronave, mas uma indústria’, diz CEO da Eve, da Embraer

Johann Bordais afirma que maior desafio não é colocar o eVTOL para voar, mas criar infraestrutura necessária para que ele opere

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 09h31 | Atualizado em 24 set 2026, 10h11
Aeronave preta de decolagem e pouso vertical (eVTOL) com quatro hélices em silhueta, pousada em uma pista de asfalto ao pôr do sol, com o céu em tons de azul e laranja
Protótipo do eVTOL apresentado pela Eve, da Embraer (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Não estamos criando apenas uma aeronave, mas uma indústria’, diz CEO da Eve, da Embraer Priorizar nos meus resultados Google

O executivo Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, está à frente de um dos projetos mais ambiciosos da fabricante brasileira.

Trata-se do desenvolvimento de uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, o chamado eVTOL, para o transporte urbano.

O projeto avançou para uma nova etapa neste ano.

Siga

Depois do primeiro voo do protótipo, em dezembro de 2025, a Eve realizou em agosto o primeiro voo parcial de transição, acionando pela primeira vez em voo a hélice traseira responsável pela propulsão horizontal.

A empresa trabalha com a meta de iniciar a certificação em 2028 e prevê produzir seis aeronaves de configuração final para a campanha de testes em 2027.

Continua após a publicidade

O modelo terá inicialmente um piloto e quatro passageiros, com alcance de até 100 quilômetros.

A Eve já recebeu pedidos e cartas de intenção para cerca de 2. 700 aeronaves, embora a maior parte desses negócios ainda não represente uma compra definitiva.

Para atender a essa demanda, a empresa está construindo uma fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo, que poderá produzir até 480 eVTOLs por ano.

Continua após a publicidade

Nesta entrevista, Bordais fala sobre os desafios tecnológicos, o custo das viagens, a infraestrutura necessária, o papel do Brasil e os planos da Eve para transformar uma tecnologia experimental em um novo meio de transporte.

O eVTOL é frequentemente apresentado como uma mistura de avião e helicóptero. Como você define a aeronave da Eve?

Estamos criando uma terceira categoria. Ela combina características de aeronaves de asa fixa e de asas rotativas, mas utiliza propulsão elétrica. Isso muda não apenas a arquitetura do veículo, mas também a forma como ele precisa ser certificado.

Continua após a publicidade

Qual é a principal dificuldade de desenvolver uma aeronave que nunca existiu antes?

Temos de provar o comportamento de todos os sistemas em diferentes condições. A segurança precisa estar presente em cada etapa do projeto. E há outro aspecto: não basta desenvolver a aeronave. É preciso preparar o ambiente em que ela vai operar.

O que precisa ser criado além do próprio eVTOL?

Continua após a publicidade

Vertiportos, carregamento das baterias, procedimentos de emergência, integração com o espaço aéreo, áreas de embarque e desembarque. Até os prédios precisam ser considerados. É uma cadeia inteira que precisa funcionar de maneira integrada.

Qual será a primeira aplicação comercial?

Estamos olhando principalmente para deslocamentos urbanos e de curta distância. São Paulo é um bom exemplo. Podemos pensar em conexões entre Guarulhos e diferentes regiões da cidade ou entre áreas empresariais e outros pontos de acesso. A lógica é economizar tempo em trajetos nos quais o transporte terrestre é muito mais demorado.

Continua após a publicidade

Isso significa que o eVTOL substituirá o helicóptero?

Não necessariamente. Ele cria uma alternativa. O helicóptero continuará tendo aplicações importantes. Mas o eVTOL pode oferecer uma operação mais silenciosa e com menor custo operacional em determinados trajetos.

Quanto mais silenciosa será essa operação?

Nosso objetivo é chegar a algo entre 60 e 64 decibéis. Um helicóptero pode chegar a aproximadamente 75 decibéis. Mas não é apenas o nível sonoro que importa. A frequência também influencia a percepção humana. O som do eVTOL é diferente e deve ser menos intrusivo.

E quanto custará uma viagem?

No início, será um serviço mais caro. Estamos introduzindo uma tecnologia nova, com uma estrutura operacional nova. O caminho para reduzir o preço é a escala. Quanto maior for a utilização das aeronaves, mais eficiente será a operação.

Então a ideia de “carro voador” cria uma expectativa errada sobre o produto?

Sim. O nosso produto é uma aeronave. Ele tem asas, sistemas de controle de voo e todos os requisitos de segurança de uma aeronave. A diferença é que pode decolar e pousar verticalmente. Na primeira configuração, teremos um piloto e quatro passageiros.

Quando a autonomia poderá entrar em cena?

É uma possibilidade para o futuro. A arquitetura permite uma configuração com até seis passageiros. Mas isso depende da evolução tecnológica e, principalmente, da regulamentação. Não é algo que acontecerá simplesmente porque a aeronave está tecnicamente preparada.

A Eve trabalha com 2028 como horizonte para a certificação. Por que esse prazo é importante?

2028 é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Temos uma campanha extensa pela frente. Nosso objetivo não é ser os primeiros a certificar uma aeronave desse tipo. Queremos certificar corretamente e criar uma base segura para a operação comercial.

O que os testes já ensinaram que vocês não conseguiam prever completamente em computador?

Os testes sempre revelam alguma coisa. Estamos medindo forças, vibrações e cargas estruturais que não conseguimos reproduzir perfeitamente em simulação. Em alguns pontos, identificamos a necessidade de reforçar a estrutura. Em outros, os resultados foram melhores do que esperávamos, inclusive em relação ao ruído.

O que mudou com o voo de transição realizado em agosto?

Entramos em uma nova fase. Pela primeira vez acionamos a hélice traseira durante o voo e começamos a combinar a propulsão vertical com a horizontal. Agora vamos aumentar gradualmente a velocidade e avançar

Publicidade
TAGS:
Economia
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).