‘Não estamos criando apenas uma aeronave, mas uma indústria’, diz CEO da Eve, da Embraer
Johann Bordais afirma que maior desafio não é colocar o eVTOL para voar, mas criar infraestrutura necessária para que ele opere
O executivo Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, está à frente de um dos projetos mais ambiciosos da fabricante brasileira.
Trata-se do desenvolvimento de uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, o chamado eVTOL, para o transporte urbano.
O projeto avançou para uma nova etapa neste ano.
Depois do primeiro voo do protótipo, em dezembro de 2025, a Eve realizou em agosto o primeiro voo parcial de transição, acionando pela primeira vez em voo a hélice traseira responsável pela propulsão horizontal.
A empresa trabalha com a meta de iniciar a certificação em 2028 e prevê produzir seis aeronaves de configuração final para a campanha de testes em 2027.
O modelo terá inicialmente um piloto e quatro passageiros, com alcance de até 100 quilômetros.
A Eve já recebeu pedidos e cartas de intenção para cerca de 2. 700 aeronaves, embora a maior parte desses negócios ainda não represente uma compra definitiva.
Para atender a essa demanda, a empresa está construindo uma fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo, que poderá produzir até 480 eVTOLs por ano.
Nesta entrevista, Bordais fala sobre os desafios tecnológicos, o custo das viagens, a infraestrutura necessária, o papel do Brasil e os planos da Eve para transformar uma tecnologia experimental em um novo meio de transporte.
O eVTOL é frequentemente apresentado como uma mistura de avião e helicóptero. Como você define a aeronave da Eve?
Estamos criando uma terceira categoria. Ela combina características de aeronaves de asa fixa e de asas rotativas, mas utiliza propulsão elétrica. Isso muda não apenas a arquitetura do veículo, mas também a forma como ele precisa ser certificado.
Qual é a principal dificuldade de desenvolver uma aeronave que nunca existiu antes?
Temos de provar o comportamento de todos os sistemas em diferentes condições. A segurança precisa estar presente em cada etapa do projeto. E há outro aspecto: não basta desenvolver a aeronave. É preciso preparar o ambiente em que ela vai operar.
O que precisa ser criado além do próprio eVTOL?
Vertiportos, carregamento das baterias, procedimentos de emergência, integração com o espaço aéreo, áreas de embarque e desembarque. Até os prédios precisam ser considerados. É uma cadeia inteira que precisa funcionar de maneira integrada.
Qual será a primeira aplicação comercial?
Estamos olhando principalmente para deslocamentos urbanos e de curta distância. São Paulo é um bom exemplo. Podemos pensar em conexões entre Guarulhos e diferentes regiões da cidade ou entre áreas empresariais e outros pontos de acesso. A lógica é economizar tempo em trajetos nos quais o transporte terrestre é muito mais demorado.
Isso significa que o eVTOL substituirá o helicóptero?
Não necessariamente. Ele cria uma alternativa. O helicóptero continuará tendo aplicações importantes. Mas o eVTOL pode oferecer uma operação mais silenciosa e com menor custo operacional em determinados trajetos.
Quanto mais silenciosa será essa operação?
Nosso objetivo é chegar a algo entre 60 e 64 decibéis. Um helicóptero pode chegar a aproximadamente 75 decibéis. Mas não é apenas o nível sonoro que importa. A frequência também influencia a percepção humana. O som do eVTOL é diferente e deve ser menos intrusivo.
E quanto custará uma viagem?
No início, será um serviço mais caro. Estamos introduzindo uma tecnologia nova, com uma estrutura operacional nova. O caminho para reduzir o preço é a escala. Quanto maior for a utilização das aeronaves, mais eficiente será a operação.
Então a ideia de “carro voador” cria uma expectativa errada sobre o produto?
Sim. O nosso produto é uma aeronave. Ele tem asas, sistemas de controle de voo e todos os requisitos de segurança de uma aeronave. A diferença é que pode decolar e pousar verticalmente. Na primeira configuração, teremos um piloto e quatro passageiros.
Quando a autonomia poderá entrar em cena?
É uma possibilidade para o futuro. A arquitetura permite uma configuração com até seis passageiros. Mas isso depende da evolução tecnológica e, principalmente, da regulamentação. Não é algo que acontecerá simplesmente porque a aeronave está tecnicamente preparada.
A Eve trabalha com 2028 como horizonte para a certificação. Por que esse prazo é importante?
2028 é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Temos uma campanha extensa pela frente. Nosso objetivo não é ser os primeiros a certificar uma aeronave desse tipo. Queremos certificar corretamente e criar uma base segura para a operação comercial.
O que os testes já ensinaram que vocês não conseguiam prever completamente em computador?
Os testes sempre revelam alguma coisa. Estamos medindo forças, vibrações e cargas estruturais que não conseguimos reproduzir perfeitamente em simulação. Em alguns pontos, identificamos a necessidade de reforçar a estrutura. Em outros, os resultados foram melhores do que esperávamos, inclusive em relação ao ruído.
O que mudou com o voo de transição realizado em agosto?
Entramos em uma nova fase. Pela primeira vez acionamos a hélice traseira durante o voo e começamos a combinar a propulsão vertical com a horizontal. Agora vamos aumentar gradualmente a velocidade e avançar