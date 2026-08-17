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“Não adianta sair matando gente negra e periférica”, diz ministro de Lula

Ministro da Fazenda critica operações policias que não possuem foco em asfixiar o alto escalão do crime organizado

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 11h21 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h54
NO CONGRESSO - O ministro Durigan: apelo sem sucesso contra pauta-bomba
Durigan afirmou que o governo tem ampliado a atuação contra o crime organizado (Washington Costa/MF/.)
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, criticou nesta segunda-feira, 17, estratégias de combate à criminalidade que, segundo ele, tenham como foco a morte de pessoas negras nas periferias. Durante palestra, o ministro afirmou que o enfrentamento à violência precisa atingir a estrutura financeira das organizações criminosas.

“Não adianta você sair matando gente negra periférica na periferia”, afirmou Durigan durante a 27ª conferência do Santander Brasil. Na visão do ministro, o policiamento é necessário, mas não suficiente para enfrentar o problema. “Eventualmente você tem que fazer o combate efetivo do policiamento, mas a origem, o crime organizado, a lógica financeira é que abastece isso”, disse.

Durigan afirmou que o governo tem ampliado a atuação contra o crime organizado por meio de órgãos como a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além de parcerias com a Polícia Federal.

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Desde 2023, segundo o ministro, o Ministério da Fazenda tem cobrado ações de combate ao crime organizado. “Crime organizado é prioridade, tem que fazer o combate ao crime organizado”, afirmou.

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Para Durigan, o Brasil também tem potencial para ampliar a cooperação internacional contra as organizações criminosas, especialmente com os Estados Unidos e outros países da América Latina. Ele defendeu que questões políticas não prejudiquem os fluxos de informações e de inteligência entre as instituições.

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