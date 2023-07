Não adianta fazer o Desenrola com juros de 13,75% no país, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, cobrou nesta sexta-feira, 14, a redução da taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano.

Simone Tebet fez as críticas durante discurso em plenária pública do Plano Plurianual, em São Paulo, que busca ouvir sugestões da sociedade civil ao orçamento e reuniu ministros do governo Lula. Na fala, ela citou o Desenrola, programa do governo que começa a valer na segunda-feira e visa limpar o nome de brasileiros endividados com a renegociação dos débitos.

“Não adianta fazermos o Desenrola, aliviarmos a vida das pessoas – e precisamos, a maioria absoluta das família brasileiras estão endividadas –, apresentar um programa eficiente sob todos os aspectos, com juros de 13,75%. Porque aí o Brasil não comporta um Desenrola todo ano”, afirmou.

O apelo pelo corte da Selic é uma demanda recorrente do governo Lula, a começar pelo próprio presidente, que recentemente chamou o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, de “teimoso”. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai decidir sobre os juros, será em 1 e 2 de agosto.

Continua após a publicidade

Siga