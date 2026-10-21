Na trilha de R$ 400 bilhões de devedores

Encontrar patrimônio de quem não paga suas dívidas virou um negócio em expansão para a paranaense LEME Inteligência Forense. A empresa afirma ter identificado mais de R$ 400 bilhões em ativos ao longo de sua atuação, vasculhando informações patrimoniais para bancos, fundos de investimento e escritórios de advocacia. Com mais de mil clientes, cresce entre 30% e 40% ao ano e já prepara sua próxima aposta: usar a mesma tecnologia para identificar riscos antes da concessão de crédito.

Fundada pelo contador Valdo Silveira, a LEME desenvolveu o SONAR, sistema que cruza informações de mais de 200 fontes para localizar imóveis, participações societárias e vínculos empresariais. Investigações que antes podiam consumir meses passaram, em determinados casos, a ser realizadas em poucas horas. A plataforma tem mais de 5 mil usuários diários, segundo a companhia.

Os R$ 400 bilhões correspondem ao valor estimado dos bens identificados, e não ao dinheiro efetivamente recuperado pelos credores. A distinção é importante num mercado em que localizar um patrimônio não significa necessariamente conseguir executá-lo.

Agora, a LEME pretende inverter a lógica do negócio. Em vez de entrar em cena apenas depois do calote, quer ajudar instituições financeiras a avaliar a situação patrimonial dos clientes antes de liberar recursos. A ideia é transformar uma ferramenta de cobrança em instrumento de prevenção da inadimplência.