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Na reta final da campanha, Ibovespa vira no fim do pregão e fecha em alta

Índice encerrou o pregão aos 183.827 pontos e interrompeu sequência de quatro sessões de queda

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 17h41 | Atualizado em 29 set 2026, 17h43
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Ibovespa (Cris Faga/Getty Images)
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O Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira, 29, em alta de 0,46%, aos 183.827,59 pontos, interrompendo uma sequência de quatro sessões consecutivas de queda. O índice passou boa parte do dia no campo negativo e virou nos minutos finais do pregão. O dólar comercial fechou em queda de 0,16%, a 5,217 reais.

A sessão foi marcada pela divulgação de indicadores do mercado de trabalho brasileiro e americano, pela queda dos preços do petróleo e pela proximidade do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4 de outubro.

No Brasil, a taxa de desemprego ficou em 5,3% no trimestre encerrado em agosto, segundo o IBGE, em linha com as expectativas e no menor nível da série histórica iniciada em 2012. O Caged também mostrou a criação de 165.827 vagas formais no mês.

Para Gabriel Magno, chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital, o mercado está em compasso de espera diante da proximidade da votação. “Os investidores estão digerindo as últimas pesquisas eleitorais”, afirma. Segundo ele, a disputa acirrada mantém os investidores atentos a eventuais surpresas no resultado de domingo, que podem influenciar o comportamento do Ibovespa na próxima semana.

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O cenário externo também permaneceu no radar. Os preços do petróleo recuaram, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro americano avançaram e as bolsas de Nova York terminaram o dia em baixa. O ambiente internacional continua relacionado às incertezas sobre o conflito no Oriente Médio e à trajetória dos juros americanos.

Para Rafael Pastorello, do Banco Sofisa, a Bolsa segue diante de um ambiente externo e doméstico desafiador. “A ausência de avanços concretos na resolução do conflito no Oriente Médio manteve elevadas as preocupações com a inflação global, especialmente diante dos riscos de pressão sobre os preços de energia”, afirma.

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Segundo Pastorello, esse cenário tem contribuído para a abertura das curvas de juros e para a elevação dos prêmios de risco em diferentes mercados. No Brasil, acrescenta, os efeitos do cenário internacional se combinam à proximidade das eleições. “A proximidade do calendário eleitoral acrescenta um importante fator de incerteza ao cenário doméstico”, diz.

No câmbio, o dólar chegou a subir durante a sessão, acompanhando o fortalecimento da moeda americana no exterior e a alta dos juros dos Treasuries, mas perdeu força ao longo da tarde e terminou em queda. Para Vitor Kayo, economista sênior da Nomad, a proximidade do primeiro turno mantém o mercado cauteloso e à espera de maior clareza sobre a disputa eleitoral depois do fim de semana.

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Entre as ações, a CSN foi um dos destaques negativos do pregão, após a companhia e a CSN Mineração revisarem projeções relacionadas à produção de minério. Os papéis da CSN recuaram 10,68%, enquanto CSN Mineração caiu 6,53%. Na outra ponta, Azzas avançou 9,41%.

Nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 0,25%, o S&P 500 recuou 0,16% e o Nasdaq teve baixa de 0,09%.

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