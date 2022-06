Na guerra de Bolsonaro à Petrobras, o fator-chave é o risco para reeleição

A fúria que tomou conta do Palácio do Planalto e de aliados do presidente Jair Bolsonaro contra o novo reajuste nos preços anunciado pela Petrobras, que entra em vigor neste sábado, 18, têm como chave a preocupação eleitoral do governo. Ao fazer de tudo para tentar empurrar para longe de si a responsabilidade pela alta dos combustíveis, Bolsonaro coleciona movimentos atrapalhados que aumentam a tensão nos preços, as pressões na petroleira e atraem o problema para o colo do capitão e pré-candidato à reeleição pelo PL.

Após o anúncio de aumento de 5% na gasolina e de 14% no diesel, os movimentos pela renúncia de José Mauro Coelho, atual comandante da estatal, cresceram ainda mais, inclusive com pedido público do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que o executivo deixe o cargo e Bolsonaro pedindo uma CPI da petroleira. Coelho foi demitido no início de maio – após 40 dias oficialmente no posto –, mas ainda não saiu do comando da estatal por causa do rito da troca de gestão na estatal. Para que Caio Mario Paes de Andrade, secretário do Ministério da Economia e homem de confiança do ministro Paulo Guedes, assuma a cadeira, a petroleira exige uma série de processos. Desde a avaliação do nome como também a convocação da assembleia de acionistas, que só deve ocorrer durante o próximo mês. Com a troca, o governo também deve indicar outros oito conselheiros que ocuparão os lugares dos executivos que foram alçados às cadeiras junto com Coelho, em abril. A pressão para que reajustes não ocorressem enquanto o novo comando da empresa não tomasse o posto não teve resultado e o conselho deu aval para a recomposição dos preços, aumentando a tensão entre o governo e a empresa.

“O ajuste era esperado, mas o momento não era, e veio trazendo muito reboliço e confusão no governo”, diz o economista Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O especialista acredita que, agora que o governo se sente traído, a tentativa de mudar a política de preços deve acontecer de forma mais incisiva. “É difícil de mudar, mas eles vão tentar”, diz Pires, que, inclusive, foi nomeado por Bolsonaro para presidir a Petrobras após a demissão do general Joaquim Silva e Luna, mas declinou da indicação por preocupações de conflito de interesses. Em seu lugar, assumiu justamente José Mauro Coelho, o alvo da vez de Bolsonaro.

Tentando aplainar os ânimos entre o governo e a estatal, um dos conselheiros da empresa, Francisco Petros, que representa os acionistas minoritários, encaminhou uma carta ao presidente e aos ministros de Minas e Energia e da Casa Civil propondo uma “trégua” de 45 dias nos reajustes da Petrobras. A contrapartida, no entanto, é que o governo interrompa a cruzada contra a diretoria da empresa, que contribui com a turbulência na estatal.

“Acreditamos que o que aqui se propõe pode restabelecer o ambiente saudável de relacionamento institucional da Petrobras com seu principal acionista, bem como, restabelece a normalidade da gestão na busca de soluções úteis ao Brasil, suas instituições e a sociedade, as empresas e todos os stakeholders da Petrobras”, diz na carta, na qual propõe a formação de “um grupo de trabalho com todos os agentes do mercado de combustíveis e membros do governo” para formular estratégias que “permitam o funcionamento do mercado em bases sustentáveis para o país e as empresas”.

Aumentos

O ônus eleitoral da nova alta dos combustíveis – e o desespero de Bolsonaro – pode ser visto nas declarações do líder das pesquisas de intenção de votos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de líderes dos caminhoneiros, uma das principais bases de apoio na campanha de 2018 que levou o capitão ao Planalto. Ambos aproveitaram para colar o reajuste com base no PPI às ações de Bolsonaro, exatamente a percepção da qual ele tenta fugir. A chamada política de Preço de Paridade de Importação (PPI) foi adotada em 2016, quando Pedro Parente assumiu a presidência da companhia, com o intuito de recuperar a petrolífera dos prejuízos acumulados a partir do uso da estratégia de preços da empresa para controlar a inflação, durante o governo de Dilma Rousseff, e a qual Bolsonaro parece querer ressuscitar.

Para um alto executivo que participou de gestão anterior na petroleira, a companhia está sendo usada como bode expiatório, e a preocupação do governo é totalmente político-eleitoral – e injustificada. “Quem mantém os preços dos combustíveis mais baixo no Brasil do que a média mundial é exatamente a Petrobras”, afirmou o executivo a VEJA. “Estão destruindo valores e reputação da maior empresa do país”, completou.

