Na espera por Fed e Copom, Ibovespa recua com minério de ferro

O Ibovespa opera em queda de 0,58%, aos 134,1 mil pontos, enquanto o dólar cede 0,20%, cotado a R$ 5,47 até o meio do dia.

No principal índice da B3, as ações de mineração e siderurgia recuam, puxadas pela queda de 4,12% do minério de ferro na China.

Esta foi a maior queda diária da commodity em quase dois anos, diante temores sobre o enfraquecimento da demanda chinesa por aço. Também pesa a perspectiva de aumento da oferta: na semana passada, a exportação de minério no Brasil e Austrália aumentou 12,3% em relação à semana anterior, segundo a consultoria chinesa Mysteel.

Na B3, as ações da Vale (VALE3), com forte peso no Ibovespa, caem 1,20%.

Nesta tarde, o mercado se mantém na expectativa pela decisão de corte dos juros norte-americanos, às 15h. Depois, às 18h30, sai a decisão do Copom, que deve elevar a Selic no Brasil. Em ambos os casos, ainda há dúvidas sobre a intensidade das alterações.