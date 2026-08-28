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Na direção do crescimento: Localiza usa dados e inteligência artificial para ganhar eficiência

Investimento em tecnologia ajuda empresa a melhorar a experiência dos clientes e enfrentar as transformações do mercado automotivo

Por Luciano Manenti 28 ago 2026, 05h30
Loja da empresa: as vendas de carros usados estão em alta
Loja da empresa: as vendas de carros usados estão em alta (./Divulgação)
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Dos mais de 24 000 funcionários que a Localiza mantém na América Latina, cerca de 1 500 não estão voltados a contratos com clientes, gestão da frota ou rotinas administrativas. São engenheiros, profissionais de produtos, cientistas de dados, designers e especialistas em inteligência artificial que integram o Localiza Labs, uma das áreas que mais crescem na empresa. “O Localiza Labs começou em 2019 com 200 pessoas e hoje é uma das principais alavancas para acelerar nossa excelência operacional”, diz Bruno Lasansky, presidente da empresa.

O CEO Bruno Lasansky: a IA tira dúvidas e resolve questões com a clientela
O CEO Bruno Lasansky: a IA tira dúvidas e resolve questões com a clientela (./Divulgação)

O impacto dessas inovações ajuda a explicar por que a Localiza lidera o setor de serviços no ranking TOP30. Uma delas é a retirada digital, que permite alugar um veículo pelo celular sem passar pelo balcão. Em 2025, foram fechados dessa forma 1,1 milhão de contratos, 40% mais do que em 2024. Clientes de terceirização de frotas ou de assinaturas também podem usar um aplicativo para agendar manutenção ou pagar multas. Um assistente virtual com IA tira dúvidas e resolve questões com a clientela. “Dessa forma, nossas equipes podem concentrar esforços em situações mais complexas e em momentos em que a interação humana gera mais valor”, afirma Lasansky.

Os resultados acompanham esse avanço. De 2024 para 2025, o retorno sobre o capital investido — indicador da capacidade de gerar riqueza para os acionistas — subiu de 11,6% para 14,6%. A empresa manteve os custos sob controle e elevou os preços médios das diárias em 9,6% na gestão de frotas e em 8,4% na locação ao consumidor. Mais eficiência veio dos seminovos. Em 2025, a Localiza vendeu 296 000 carros usados, alta de 5,9% sobre o ano anterior, e reduziu a idade média da frota de 28 para 23 meses, diminuindo gastos de manutenção e melhorando o valor de revenda.

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O desempenho ocorre num momento de maior competição na cadeia automotiva, em que a Localiza é ao mesmo tempo uma das principais clientes das montadoras e um canal de acesso de empresas e consumidores aos veículos. A entrada de novos fabricantes, principalmente chineses, e a crescente eletrificação estão alterando o mercado. “Os novos concorrentes estão proporcionando opções zero quilômetro atrativas para compradores que, de outra forma, iriam para o mercado de seminovos”, diz Cassio Pagliarini, diretor da Bright, consultoria do setor automotivo.

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Nesse cenário, a Localiza fechou a compra de 10 000 carros elétricos da chinesa BYD. Como esse tipo de veículo ainda é recente, há incerteza sobre seu valor de revenda e os custos de manutenção. Em vez de recorrer a estimativas genéricas, a companhia construiu um modelo próprio de depreciação, alimentado por testes feitos em parceria com a montadora nos últimos anos, que mediram desempenho, comportamento do cliente e valor estimado de revenda. É mais uma evidência de que, na empresa mineira, os dados já são tão importantes quanto os veículos da frota.

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

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