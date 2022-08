Musk vende bilhões em ações da Tesla em contingência à briga com Twitter

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, vendeu 7,92 milhões de ações da Tesla, no valor de 6,9 bilhões de dólares. O valor, segundo o chefe da montadora de carros elétricos, poderão ser usados para financiar um acordo com o Twitter, caso ele perca uma batalha judicial movida pela rede social.

“No caso (espero improvável) de o Twitter forçar este acordo a fechar * e * alguns parceiros de ações não se concretizarem, é importante evitar uma venda emergencial de ações da Tesla”, escreveu Musk em seu perfil do Twitter.

No início de julho, Musk declinou sobre a compra da rede social, com oferta de 44 bilhões de dólares, alegando falta de transparência da companhia em dados sobre bots. Ao rasgar o acordo, Musk provocou a ira do Twitter. A empresa entrou na justiça contra o bilionário para forçá-lo a concluir a transação. O julgamento está marcado para 17 de outubro.

Yes. In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

As fortunas de mercado da Tesla estão ligadas ao acordo com o Twitter desde que Musk fez suas ofertas surpresa em abril para a compra da rede social. Segundo levantamento da Bloomberg, as ações da montadora caíram inicialmente devido a preocupações de que a busca o distrairia e pelo risco associado ao empréstimo de margem que ele pretendia fazer contra sua participação na Tesla. As ações subiram quando Musk abandonou o plano de empréstimo e nas semanas depois que ele disse que queria encerrar a transação. Quando Musk desistiu dos planos de financiar parcialmente a compra do Twitter com um empréstimo de margem da Tesla, aumentou o tamanho do componente de capital do acordo para 33,5 bilhões de dólares. Ele anunciou anteriormente ter garantido 7,1 bilhões de dólares em compromissos de capital de investidores, incluindo o bilionário Larry Ellison, Sequoia Capital e Binance. No fim de semana, Musk tuitou que, se o Twitter fornecesse seu método de amostragem de contas para determinar o número de bots em sua plataforma, “o acordo deveria prosseguir nos termos originais”.

No pré-mercado, a Tesla subiu 3,4%, para 879 dólares, enquanto o Twitter saltou 4,3%, para 44,69 dólares. Por volta das 10h10 (horário de Brasília) os papéis da montadora recuavam 2,44%, a 850 dólares e o Twitter era negociado a 42,83 dólares, recuo de 0,26%.