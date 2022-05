Musk perde fortuna ao declarar posição política e criticar ESG

O empresário e bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, Space X prestes a se tornar o novo dono do Twitter, vem aprofundando a perda de sua fortuna com o prosseguimento da compra da rede social e de seus discursos ácidos proferidos na sua nova plataforma. No ano, Musk já perdeu 60,3 bilhões de dólares de sua fortuna , segundo informações da Bloomberg, mas ainda continua sendo o homem mais rico do mundo com uma riqueza estimada de 209,9 bilhões de dólares.

Desde a oferta da compra, Musk já perdeu 49 bilhões de dólares, mas as perdas aumentaram na quarta-feira, 18, ao Musk declarar sua posição política e criticar o critério ESG, eliminando 12,3 bilhões de dólares de sua fortuna em apenas um dia. O bilionário teceu críticas ao chamado ESG após a Tesla, sua empresa de veículos elétricos, ter sido removida do S&P 500 EGS Index, índice que mede o desempenho de ações com caraterísticas ambientais, sociais e de governança superiores à média, enquanto manteve a petroleira Exxon Mobil no índice.

“A Exxon é classificada como as dez melhores do mundo em meio ambiente, social e governança (ESG) pelo S&P 500, enquanto a Tesla não entrou na lista! O ESG é uma farsa. Foi armado por falsos guerreiros da justiça social”, tuitou Musk.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!

ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022