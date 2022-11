As questões políticas que estão em jogo na aprovação da PEC da Transição

A necessidade de o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva aprovar a PEC da Transição e conseguir cumprir, principalmente, a promessa de campanha de estender o Bolsa Família em 600 reais é a oportunidade perfeita para o Congresso Nacional se fortalecer nesse período de aquecimento do novo governo. A PEC apresentada na quarta-feira, 16, abriu ainda mais espaço para negociação, por parte dos parlamentares, tendo em vista que o governo tenta deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos de maneira permanente e adicionar outras licenças para gastar em 2023, em um total de 197 bilhões de reais além do orçamento já aprovado para o ano que vem.

Na análise de especialistas, está em jogo principalmente a manutenção ou até mesmo o aumento da verba liberada com emendas de relator, mais conhecidas como orçamento secreto, bem como a reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. “O orçamento secreto é fundamental para Lira e para o grupo que o apoia, pois mantém o seu poder na presidência da casa”, diz Wagner Parente, analista político e CEO da BMJ Consultoria.

A perspectiva é que os parlamentares farão apenas algumas concessões ao novo governo, para manter o poder de barganha ao longo do ano que vem. “Não interessa para um Parlamento que quer se manter relevante dar uma carta branca para o Lula logo no início do mandato, quando os apoios não estão consolidados e as negociações estão só começando. Está em jogo um balanço de poder que dificilmente vai acontecer agora”, diz Parente.

Se por um lado o governo de transição, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tenta aprovar a sua licença para gastar de maneira permanente, de outro, o Centrão já manifestou que tentará colocar na PEC uma regra que obrigaria o governo a pagar as emendas de relator nos próximos anos – para 2023, já está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias 19,3 bilhões de reais com essas emendas.

Para Parente, o desfecho mais provável é que o Congresso mantenha seu poder de decisão na destinação desse gasto excedente, e que os gastos com o Bolsa Família sejam aprovados para o prazo de apenas um ano, de maneira que o governo tenha de renegociá-lo no ano que vem.

Facilitação da aprovação

Outra aposta do novo governo é incluir na PEC um dispositivo que torne possível a reforma do teto de gastos por meio de lei complementar. Dessa maneira, o governo teria mais facilidade para conseguir sua aprovação junto ao Congresso, tendo em vista que a aprovação de uma lei complementar depende de maioria absoluta no Congresso e na Câmara, enquanto uma PEC depende de três quintos dos votos, em duas votações no Congresso e na Câmara.

