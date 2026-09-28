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Mudança de cobrança do WhatsApp levará empresas a rever estratégia de mensagens

Com o fim da gratuidade para mensagens iniciadas por clientes na API oficial do WhatsApp Business, negócios terão de cortar redundâncias

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h57
Logo do WhatsApp.
Logo do WhatsApp. (Samuel Boivin/Getty Images)
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Mudança de cobrança do WhatsApp levará empresas a rever estratégia de mensagens Priorize VEJA no Google

A partir de 1º de outubro, empresas que utilizam o WhatsApp como principal canal de comunicação e atendimento terão de revisar a estrutura de suas operações.

A Meta implementará um novo modelo de cobrança para a API oficial do WhatsApp Business, encerrando a gratuidade de interações dentro da janela de 24 horas quando a conversa é iniciada pelo cliente. Com a mudança, cada mensagem enviada pela empresa passará a ser cobrada, com um valor médio superior a 0,04 reais por disparo, já considerando os impostos. Para suavizar essa transição, a Meta anunciou a liberação de 1.000 mensagens gratuitas mensais por número.

A nova precificação transforma a eficiência operacional em um fator de impacto financeiro direto. Rafael Pacheco, CEO da Wiv e especialista em plataformas de mensageria, pontua que a eficiência no aplicativo deixa de ser apenas uma questão de processos e passa a pesar na planilha de custos. As empresas precisarão calcular a viabilidade financeira de cada interação e avaliar se a arquitetura dos fluxos atuais ainda se justifica.

O impacto da medida varia conforme o porte e o modelo do negócio. Grandes corporações, por movimentarem bases maiores de clientes, tendem a gerar volumes elevados de mensagens e custos absolutos maiores, embora contem com maior proximidade com a Meta para eventuais negociações comerciais. As médias empresas podem ter mais dificuldade para obter tais facilidades, enquanto pequenos negócios ou empresas que desenharam a operação baseadas no custo reduzido do WhatsApp precisarão reavaliar profundamente a própria forma de atuar.

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Nesse cenário, atendimentos que antes consumiam de 10 a 15 trocas de mensagens sem gerar impacto orçamentário relevante entram em xeque. Para adaptar a operação sem comprometer a experiência do consumidor, Pacheco destaca seis frentes estratégicas de reorganização.

A primeira delas é o mapeamento dos fluxos de maior volume, identificando gargalos para simplificar jornadas onde há maior densidade de mensagens. Paralelamente, as empresas devem focar na redução de interações desnecessárias, eliminando confirmações de baixo valor e perguntas repetitivas para tornar a resolução mais direta. A consolidação de informações também ganha papel central: equipes e sistemas precisam ser orientados a enviar dados completos e integrados em mensagens mais objetivas, evitando fragmentações que geram cobranças adicionais.

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Outra frente recomendada é o uso de recursos nativos como o WhatsApp Flows, que disponibiliza formulários e menus interativos dentro da própria conversa. Essa ferramenta permite resolver etapas como cadastros e agendamentos em uma única interação contínua.

Além disso, a aplicação estratégica de inteligência artificial ajuda a interpretar o contexto da conversa rapidamente, guiando o cliente ao resultado sem exigir múltiplos passos. Por fim, o especialista aponta para a importância da diversificação de canais. Para reduzir a dependência exclusiva do WhatsApp, as empresas podem integrar opções como RCS, chats em sites, Instagram e outros ambientes com agentes virtuais, construindo uma estratégia multicanal genuína.

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