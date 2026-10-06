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Economia

MRV investe R$ 180 milhões em infraestrutura urbana no 1º semestre de 2026

Maior parte dos recursos se concentrou em São Paulo, incluindo vias, ciclovias e parques

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 16h18
MRV já havia tido dois projetos incluídos na lista do Ministério do Trabalho no ano passado
Obra da construtora MRV, em São Paulo (Marcelo Camargo/ABr/VEJA)
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A MRV investiu mais de 180 milhões de reais em obras de infraestrutura urbana em diferentes regiões do Brasil no primeiro semestre de 2026. Os recursos foram destinados a intervenções como pavimentação, implantação de redes de água e esgoto, iluminação e parques no entorno dos empreendimentos da construtora.

São Paulo concentrou 73 milhões de reais desse montante no período. Entre os projetos está a Cidade Sete Sóis Pirituba, na capital paulista, que recebeu obras de mais de 15 quilômetros de novas vias, conectando as avenidas Raimundo Pereira de Magalhães e Dr. Felipe Pinel. As duas avenidas também ganharam 2,4 quilômetros de alargamento. O projeto inclui ainda 8 quilômetros de ciclovias.

A região terá também o Parque Sete Sóis, que está previsto para ser o nono parque municipal de Pirituba. O espaço é planejado pela Prefeitura de São Paulo em conjunto com o empreendimento e contará com mais de 700 mil metros quadrados de áreas verdes totais.

Em Campinas, a Cidade Sete Sóis Dunlop recebeu 9 milhões de reais em investimentos no primeiro semestre, de um total de 40 milhões de reais previstos para o projeto. As obras incluem um parque linear de quase 15 mil metros quadrados e mais de 11 quilômetros de novas redes de infraestrutura.

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