MRV busca superar obstáculos aqui e nos EUA por crescimento sustentável

Se descascar um abacaxi dá trabalho, imagine dois. É esse o desafio do grupo mineiro MRV&Co, do setor de imóveis. A empresa enfrenta duas conjunturas complicadas ao mesmo tempo — uma no Brasil, outra nos Estados Unidos —, decorrentes de situações iniciadas na pandemia da covid-19. Conhecida, principalmente, por sua atuação no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, a companhia precisa melhorar as margens da operação de incorporação, no mercado doméstico, e dar liquidez à venda de seus projetos residenciais lá fora, em um cenário de juros americanos batendo recorde.

Fundada em 1979 como MRV Engenharia, a empresa realizou sua oferta inicial de ações (IPO) em meados de 2007. Desde então, cresceu consideravelmente — a produção anual aumentou de 4 000 para 40 000 unidades residenciais, o número de cidades em que atua passou de trinta para 100 — e diversificou sua presença indo para outros segmentos imobiliários. Em janeiro, a MRV entregou a chave da moradia número 500 000 no Brasil.

A incorporadora continua a ser o carro-chefe do grupo, com as marcas MRV, focada no programa habitacional, e Sensia, direcionada para a classe média. Neste ano, 82% dos empreendimentos da companhia se enquadram no programa Minha Casa, Minha Vida. Além da incorporadora, a MRV&Co tem a loteadora Urba e duas subsidiárias que fazem imóveis residenciais para locação e posterior venda a investidores institucionais — a Luggo, no Brasil, e a Resia, nos Estados Unidos.

Desafios domésticos

No Brasil, a MRV ainda tenta digerir os impactos sofridos com a pandemia. A incorporadora, assim como o setor imobiliário em geral, teve um recorde de vendas em 2020, no primeiro ano da crise sanitária. Os custos de construção naquele ano, porém, dispararam, e os preços pelos quais as unidades do Minha Casa, Minha Vida eram vendidas deixaram de ser compatíveis com os novos patamares de custos de materiais empregados nas obras.

No modelo de financiamento do programa de habitação, o preço da unidade é travado no momento da compra da moradia pelo cliente e do repasse do valor para a Caixa Econômica Federal. Desse modo, não é possível, após a venda do imóvel, reajustar as parcelas pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), como é feito nas operações para as rendas média e alta.

No ano passado, a margem bruta obtida nos lançamentos retornou ao nível pré-pandemia, e a rentabilidade dos projetos de 2024 será melhor ainda, segundo Rafael Menin, presidente da holding MRV&Co. “A MRV voltou a ser rentável e a gerar caixa em 2023, quando concluímos nosso turnaround”, afirma Menin. O valor de vendas também cresceu, como consequência do aumento do volume e de preços médios superiores aos de 2022. No primeiro trimestre, a comercialização seguiu em alta, assim como as margens e os repasses de preços acima da inflação.

Para compensar as altas de custos, a incorporadora deu início aos reajustes em 2021, antes de a Caixa revisar para cima as avaliações dos imóveis considerados para os empréstimos. Assim, a MRV precisou aumentar o crédito adicional ao do banco público para dar mais facilidade aos compradores de imóveis. A parcela do financiamento oferecido pela incorporadora aos clientes, chamado de pro-soluto, subiu de 12% para 21%. Para ter mais liquidez, a MRV securitizou, com um desconto elevado, essas carteiras junto a instituições financeiras, resultando numa pressão sobre o resultado financeiro da operação brasileira.

Com as revisões das condições do Minha Casa, Minha Vida ocorridas nos dois últimos anos, esse crédito complementar ficou menos necessário — baixou para 15% e tende a cair mais, de acordo com Menin. O mercado monitora os ritmos de recuperação das margens e de redução da dependência da venda de recebíveis a investidores pela MRV em um ambiente agora favorável ao Minha Casa, Minha Vida. No ano passado, como parte do processo de guinada, o grupo captou 1 bilhão de reais por meio de uma oferta subsequente de ações. Os recursos possibilitaram que, no fim de 2023, a chamada alavancagem da operação brasileira, medida por dívida líquida sobre patrimônio líquido, caísse para 42%, ante 57% um ano antes.

Operação americana

Boa parte de quem associa o nome MRV ao Minha Casa, Minha Vida não sabe que uma subsidiária americana faz parte do grupo. Fundada pela família Menin, a Resia nasceu na Flórida com o nome AHS Residential em 2012. A motivação para os Menin constituírem a empresa foi o potencial de mercado de moradias para aluguel da classe média baixa trabalhadora americana, cuja renda fica um pouco acima do público atendido pela MRV no Brasil.

No segundo semestre de 2019, o grupo anunciou a intenção de comprar da família o controle da AHS, como parte da estratégia de diversificação de negócios. A aquisição foi aprovada pelos acionistas, no início de 2020. Quatro anos depois, a operação americana — chamada de Resia desde meados de 2022 — ainda é pequena nos negócios do grupo. Mas Menin diz enxergar potencial para que a subsidiária alcance o tamanho da operação brasileira ao longo dos próximos dez anos.

Com atuação na Flórida, no Texas (Houston e Dallas) e na Geórgia (Atlanta), a Resia compra terrenos, constrói prédios residenciais, aluga e vende os empreendimentos quando a ocupação dos apartamentos está estabilizada. No início, o cenário de juros americanos baixos permitia a venda dos projetos a fundos imobiliários americanos (Reits) com rentabilidade considerada atraente. Mas a elevação das taxas aumentou os ganhos de aplicações financeiras, reduzindo a disposição dos Reits em pagar mais por imóveis.

O esperado início do ciclo de cortes dos juros pelo banco central americano, quando ocorrer, tende a estimular a retomada do interesse dos Reits por edifícios residenciais para renda, com possibilidade de pagarem mais pelas propriedades. Para evitar a necessidade de aportes adicionais na Resia, a MRV&Co decidiu que cada novo prédio só começará a ser construído pela subsidiária à medida que outro projeto for comercializado.

Chama atenção a postura conservadora adotada por uma “família cujo DNA é arrojado”, mas as incertezas relacionadas à Resia no momento se devem quase totalmente às condições macroeconômicas. “A grande pergunta é o que vai acontecer com os juros americanos. Se o mercado melhorar, vai faltar produto nos próximos dois anos”, afirma Bruno Mendonça, analista-chefe de mercado imobiliário do Bradesco BBI.

A MRV&Co não descarta fazer uma cisão da Resia e avalia modelos de como isso poderia ocorrer. A eventual separação, de acordo com o analista do Bradesco BBI, pode fazer sentido, considerando as diferenças dos mercados de crédito brasileiro e americano e a opção para os acionistas ficarem nas duas companhias ou em apenas uma delas.

Nas demais divisões do grupo, a MRV&Co decidiu não fazer novos aportes — na prática, Sensia, Luggo e Urba só irão se expandir com recursos próprios. “Optamos por um crescimento lento, mas com mais qualidade”, diz Menin. Ajustar essas operações é fundamental para que o grupo possa cumprir o objetivo de chegar nos próximos anos ao que considera o melhor momento de sua história. Em maio, a MRV&Co divulgou metas relacionadas a seus principais indicadores, como alcançar em 2026 uma receita líquida de 10 bilhões de reais, com margem bruta de 35% e margem líquida de 15%. “Se entregar o que busca, a empresa poderá valer mais que o dobro do que está refletido atualmente na bolsa”, afirma Mendonça, do Bradesco BBI. Em meados de maio, o valor de mercado da MRV era de cerca de 4,1 bilhões de reais.

Publicado em VEJA, maio de 2024, edição VEJA Negócios nº 2