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MPT recebe 530 denúncias de assédio eleitoral após votação; Justiça limita ação de deputada

Relatos foram registrados em menos de dois dias; liminar no Rio proíbe parlamentar de estimular demissões por escolha política

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 14h40
Fachada de um prédio com letras prateadas em relevo formando MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO sob um céu azul claro
Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) (ASCOM/MPT-RJ/Reprodução)
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O Ministério Público do Trabalho recebeu cerca de 530 denúncias de assédio eleitoral entre o fim da votação de domingo (25) e a tarde de terça-feira (27), segundo balanços divulgados pelo órgão.

Os registros incluem ameaças de demissão, dispensas e publicações que incentivam empregadores a punir trabalhadores por suas escolhas políticas.

As denúncias não significam que as situações tenham sido comprovadas. O MPT informou que vai apurar os relatos. Até o encerramento do segundo turno, o órgão havia contabilizado 1.937 denúncias em todo o país.

Uma atualização do MPT-SC, divulgada na terça, elevou o total do ano a 2.467. Já um comunicado do MPT-DF, publicado no mesmo dia, registrou 2.364. Os textos não explicam a diferença entre os balanços.

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Justiça impõe restrição a deputada

No Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho concedeu parcialmente um pedido do MPT e determinou que a deputada estadual Índia Armelau (PL) não incentive empregadores a discriminar, demitir ou perseguir funcionários por suas convicções políticas.

A decisão é liminar, ou seja, provisória. A parlamentar também recebeu ordem para remover as publicações que motivaram a ação; o descumprimento pode gerar multa diária de R$ 5.000.

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A ação foi aberta depois que a deputada publicou uma mensagem dirigida a empresários, sugerindo que verificassem as redes sociais de funcionários e questionando a permanência na empresa de quem, segundo ela, “odeia empresários”.

No Paraná, o MPT recomendou que o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo), eleito deputado federal, publique uma retratação por declarações nas redes sociais que incitavam empresários a demitir pessoas que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A recomendação também pede que ele remova as publicações e deixe de estimular retaliações. Se não for cumprida, o órgão poderá adotar medidas administrativas ou judiciais.

Listas de boicote chegam ao comércio local

As manifestações também atingiram lojas e prestadores de serviço.

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Em Nova Petrópolis (RS), ao menos 30 pessoas registraram ocorrências na Polícia Civil após a circulação de listas que associavam moradores e comerciantes a posições políticas e sugeriam boicotes.

A polícia orientou os atingidos a preservar mensagens, áudios e capturas de tela. A investigação busca esclarecer a origem e as circunstâncias da divulgação.

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A exposição de negócios em listas pode afetar a relação com clientes e trabalhadores, mas os relatos de registro policial não demonstram, por si só, que houve perda de faturamento ou que os nomes divulgados correspondam às posições políticas atribuídas a essas pessoas.

O que diz a legislação

A Lei 9.029, de 1995, proíbe práticas discriminatórias que restrinjam o acesso ao trabalho ou a permanência no emprego.

A Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, em vigor no Brasil desde 1966, inclui a opinião política entre os motivos de discriminação no emprego e na profissão.

O MPT considera que ameaças ou punições relacionadas à escolha política podem configurar assédio eleitoral e discriminação trabalhista.

Em caso de demissão que considere motivada por discriminação, o trabalhador pode procurar o MPT e reunir provas, como mensagens, e-mails, gravações e nomes de testemunhas.

A Lei 9.029 prevê, nos casos de dispensa discriminatória, a possibilidade de reintegração com pagamento do período de afastamento ou de recebimento em dobro da remuneração correspondente, conforme opção do trabalhador e análise do caso.

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