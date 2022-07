MPT abre inquérito para apurar acusações contra ex-presidente da Caixa

Giro VEJA - terça, 26 de julho

O encontro de Fachin com o Grupo Prerrogrativas, a decisão do ministro que manteve a convenção nacional do MDB são os destaques do dia

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Edson Fachin, deu hoje mais um recado para o presidente Jair Bolsonaro em defesa da integridade do sistema eleitoral. Fachin se reuniu com advogados do Grupo Prerrogativas, que é simpático ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali, o magistrado disse que o TSE não se omitirá e insistiu que a sociedade brasileira já deixou claro que não tolera o "negacionismo eleitoral".